Zack Gottsagen (l) als Zak und Shia LaBeouf als Tyler trinken sich erstmal Mut an für eine Segeltour hart am Rande des Kitsches in "The Peanut Butter Falcon". Der Stoff wärmt vermutlich schlechter als der schöne Film, der am 19.12.2019 in die deutschen Kinos kommt.

Foto: Foto: Tobis Film / dpa