Vielleicht ist Geschwisterliebe sogar die komplizierte von allen Lieben. Unzertrennbare Blutsbande, aber auch Eifersucht, Neid, Konkurrenz – Geschwister sind die frühesten und (meist) lebenslänglichsten Begleiter. Auch wenn man, wie Loth, wochenlang die Anrufe der Schwester Noa wegdrückt.

Die Autorin Amanda Lasker-Berlin, 1994 in Essen geboren, wurde mit ihrem Roman „Elijas Lied“ für den Debütpreis der Lit.Cologne nominiert – der nun, nach der Corona-bedingten Absage des Festivals, erst im Herbst vergeben werden soll. Es ist ihr und ihrem Roman zu wünschen, dass dieser hoffnungsvolle Beginn einer Schriftstellerinnenlaufbahn nicht untergeht in Krisenzeiten: Denn wie sie die engen Verflechtungen zwischen drei ganz unterschiedlichen Leben aufspürt, sichtbar macht, das zeugt von großer erzählerischer Souveränität.

Drei Schwestern brechen auf zu einer Wanderung durch das Moor

Drei Schwestern brechen auf zu einer Wanderung. Elija, die älteste, hat „Augen, von einer großen Lidfalte beschützt“ und einen weichen Körper; sie atmet immer schnaufend. Sie liebt es, auf der Bühne zu stehen, eine Rolle zu spielen, eine andere zu sein. Noa jobbt in einer Kantine, daneben aber besucht sie Menschen in einem Heim, die ein bisschen so sind wie Elija – anders – und holt sie mit ihrem eigenen Körper für einen Moment aus diesem Anderssein heraus.

Auch Loth ist „anders“ – starr und schön und erhaben, kaum kann sie es ertragen, dass sie mit Elija gemeinsame Gene teilt. Nicht wenige in ihrer Kameradschaft in Halle wären wohl der Meinung, eine wie Elija solle erst gar nicht zur Welt kommen dürfen.

In der nach rechts abgedrifteten Loth verdichtet sich gesellschaftliche Spannung

In der Figur Loth verdichtet sich gesellschaftliche Spannung, dennoch gelingt es Amanda Lasker-Berlin, sie nicht zu einer Pappfigur rechter Klischees werden zu lassen. Der Wunsch, endlich irgendwo dazuzugehören, in den eigenen Leistungen anerkannt zu werden (für die Eltern zählt ja nur das wenige, was Elija kann), sich wertvoll fühlen zu dürfen – diese Gefühle treiben Loth so viel mehr um als Hass auf Ausländer.

Drei Schwestern brechen also auf zu einer Wanderung: Eine Wanderung aus ihren Kindertagen, erst durch das Moor, dann auf den Berg. In ihrem Blick auf die Natur spiegelt die Autorin das Innenleben ihrer Protagonistinnen, Elijas kindliche Begeisterung, Loths Enttäuschung über ein Grün, das früher grüner schien. Lasker-Berlin spielt mit den poetischen Bildern, fügt sie ein in knapp erzählte Rückblenden ins Leben der drei – ganz unaufgeregt und lakonisch, beinahe beiläufig blickt sie so in extreme Nischen der gegenwärtigen Gesellschaft.

Das alles kommt so unmittelbar und aus dem Leben gegriffen daher, dass man das etwas arg dramatische Ende gerne verzeiht. Schon bald soll in der Frankfurter Verlagsanstalt, diesem kleinen Sprungbrett für große literarische Talente, Amanda Lasker-Berlins zweites Werk erscheinen.

Amanda Lasker-Berlin: Elijas Lied. Frankfurter Verlagsanstalt, 256 Seiten, 22 Euro (Viele örtliche Buchhändler nehmen Ihre Bestellungen telefonisch oder online entgegen und liefern nach Hause!)