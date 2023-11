Einziges NRW-Konzert: Pink kommt 2024 nach Mönchengladbach

Mönchengladbach. Pink setzt ihre Welt-Tournee „Summer Carnival“ fort und macht im Borussia-Park Station. Wann die Vorverkäufe auf die begehrten Tickets starten.

In diesem Jahr startete Sängerin Pink ihre gefeierte „Summer Carnival“-Tour, die sie durch drei Kontinente führte. Dreimal trat Pink dabei in Deutschland auf. In Köln spielte sie vor 42.000 Zuschauern im damit ausverkauften Stadion. Laut Veranstalter war die Nachfrage so groß, dass die erfolgreiche Tour 2024 fortgeführt wird.

Und auch dieses Mal kündigt die US-Pop-Ikone Konzertdaten für Deutschland an, dabei beehrt Alecia Beth Moore, so ihr richtiger Name, einmal Nordrhein-Westfalen. Am 21. Juli 2024 spielt Pink im Borussia-Park in Mönchengladbach. Der Vorverkauf für die Tickets startet am Freitag, 24.11., um 10 Uhr vorerst nur auf eventim.de, am Montag, 27.11., beginnt dann der allgemeine Vorverkauf (10 Uhr).

Pink macht Station im Borussia-Park Mönchengladbach

O2-Kunden und Kundinnen erhalten mit „Priority Tickets“ im exklusiven Vor-Vorverkauf bereits ab Mittwoch, 22.11., 10 Uhr, Zugriff auf ein limitiertes Ticket-Kontingent.

Weitere Konzerte in Deutschland spielt Pink am 17. Juli 2024 in Leipzig (Red Bull Arena) und am 19. Juli in Stuttgart (MHP Arena). Unterstützt wird die Sängerin von Special Guests. Mit dabei sind: The Script, GAYLE und der DJ und Produzenten KidCutUp.

Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 22.11.

Auf ihrer diesjährigen „Summer Carnival World Tour“ begeisterte die preisgekrönte Musikerin, die 2001 mit dem Hit „Get the Party Started“ ihren Durchbruch feierte, Millionen Fans. Pink spielte größtenteils vor ausverkauften Hallen. Das Konzertsetting sollte bewusst an eine Zirkusmanege erinnern. Der Pop-Superstar setzte bei seinen Auftritten nicht nur auf bekannte und beliebte Hits, sondern auch auf Luftakrobatik, Tanzchoreographien, Kostümwechsel und Überraschungsgäste.

Auf der kommenden Tournee dürfte Pink auch neues Songmaterial dabei haben. Am 1. Dezember erscheint das neue und neunte Studioalbum „Trustfall“.

