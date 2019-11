Ein Thriller von Volker Klüpfel und Michael Kobr: „Draußen“

Essen. Sechs Millionen Exemplare haben Volker Klüpfel und Michael Kobr von ihren Allgäu-Krimis verkauft. Ihr neues Buch aber ist so gar nicht lustig.

Kempten hat jetzt einen brandneuen Kluftinger-Escape-Room, dies als Trost für alle Fans, und auch die Allgäu-Bustour auf den Spuren des berühmten Ermittlers wird es in diesem Sommer geben. Nur eben nichts Neues vom knurrigsten aller Kommissare, denn seine Schöpfer haben sich nach zehn Bänden mit einer Auflage von sechs Millionen auf ganz neue Pfade begeben (erstmal jedenfalls): Volker Klüpfel (48) und Michael Kobr (46) legen mit „Draußen“ ihren ersten Thriller vor. Mit Britta Heidemann sprachen die beiden über Grenzüberschreitungen, das Überleben in der Wildnis und „Fridays for Future“.