Ein rätselhafter Todesfall

Den neuen Roman „Heimwärts“ von Kate Morton habe ich regelrecht verschlungen. Kate Morton ist Australierin, und diese Geschichte spielt bis auf wenige Momente auch in Australien. Es gibt zwei Zeitebenen, einmal Weihnachten 1959 und dann etwa 60 Jahre später.

Weihnachten 1959 macht Isabel mit ihren Kindern ein Picknick an einem nahe gelegenen Fluss. Ihre hochschwangere Schwägerin Nora bleibt im Haus, und ein paar Stunden später entdeckt ein vorbeikommender Händler die Familie am Fluss – alle sind tot.

Es gibt wilde Spekulationen, wie und was geschehen ist, und durch die Aufregung bekommt Nora ihr Kind Polly. 2018 bekommt Jess, die Tochter von Polly, eine Nachricht, dass es ihrer Großmutter Nora sehr schlecht geht. Sie reist nach Adelaide und fängt an, ihre, Pollys und auch Noras Vergangenheit aufzuarbeiten.

Kate Morton wuchs im australischen Queensland auf und studierte Theaterwissenschaften in London und Englische Literatur in Brisbane. Sie lebt mit ihrer Familie in England und Australien. Ihre Romane erscheinen weltweit in 38 Sprachen und 45 Ländern und eroberten ein Millionenpublikum. Auch in Deutschland steht die Autorin mit Titeln wie „Der verborgene Garten“, „Das Seehaus“, „Die verlorenen Spuren“ oder „Die Tochter des Uhrmachers“ regelmäßig auf den Bestsellerlisten.

Wieder hat es Kate Morton geschafft, mich mit dem neuen Buch zu fesseln. Nach knapp drei Tagen hatte ich die knapp 700 Seiten leider schon zu Ende gelesen. Es ist eine spannende Geschichte, in der vier Frauen, die sehr unterschiedlich sind, miteinander verknüpft werden.

Auch das Ende ist sehr überraschend, damit hatte ich nicht gerechnet. Mein Fazit ist: „Heimwärts“ ist ein wunderbarer Frauenroman, der sich so richtig schön im Garten und oder auf dem Balkon lesen lässt.

Kate Morton: Heimwärts, Heyne Verlag, 25 €.

