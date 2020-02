Angesichts der Tsunami-artigen Klangfluten, die Richard Strauss in seiner Oper „Die Frau ohne Schatten“ auslöst, mutet es fast skurril an, dass seine Gedanken auch in diesem gewaltigen Werk um sein Idol Mozart kreisten. Wie auch die des Librettisten Hugo von Hofmannsthal, dem eine Fortsetzung der „Zauberflöte“ vorschwebte und der den Text noch komplexer symbolistisch verschlüsselte als Textdichter Schikaneder Mozarts Meisterwerk. Das riesige Orchester inklusive Glasharmonika und Heckelphon, erst recht die Besetzung der extrem anspruchsvollen Hauptrollen fordern selbst großen Opernhäusern das Letzte ab, und der nebulöse Text verhalf dem Werk nicht zu der erhofften Popularität, so dass man ihm trotz der musikalischen Schönheiten seltener begegnet als sich viele Opernfreunde wünschen.

Dadurch jedoch findet jede Produktion ein dankbares Publikum Auch wenn man sich mit einer konzertanten Aufführung begnügen muss wie jetzt im vollbesetzten Dortmunder Konzerthaus, in dem Yannick Nézet-Séguin, der musikalische Direktor der New Yorker Met, mit seinem ehemaligen Orchester, den Rotterdamer Philharmonikern, und einem Spitzen-Ensemble für einen eindrucksvollen Opernabend sorgte.

Yannick Nézet-Séguin treibt Tonfluten und Klangeruptionen auf die Spitze

Allerdings bereitet gerade diese Oper im konzertanten Gewand zusätzliche Probleme, wenn die Tonfluten ungefiltert auf Augen- und Ohrenhöhe des Publikums abstrahlen und der Dirigent die opulenten Klangeruptionen, nicht nur in den rauschhaften Zwischenspielen, mit sichtlicher Begeisterung auf die Spitze treibt. Allerdings sorgte Nézet-Séguin in den wenigen zurückhaltenden Teilen für manche klangliche, geradezu kammermusikalische Delikatesse, so dass die schillernde Farbigkeit und die schwankenden emotionalen Fieberkurven der Musik in gleichem Maß zu ihrem Recht kamen.

Besondere Rücksicht auf die Sänger nahm er dabei allerdings nicht. Die erwiesen sich freilich als so konditionsstark, dass sie sich bis zum Ende der vierstündigen Aufführung ohne nennenswerte forcierende Gewaltakte durchsetzen konnten. Gute Voraussetzungen für die szenische Produktion an der Met in der kommenden Saison. Vor allem Michael Volle, der Bayreuther Hans Sachs, ließ sich mit seinem großen, substanzreichen Bariton auch in den hektischsten Passagen nicht in Verlegenheit bringen und präsentierte ein Glanzstück an makelloser Gesangskultur. Die relativ kleine, aber anspruchsvolle Rolle des Kaisers bewältigte der ebenfalls Bayreuth-erfahrene Tenor Stephen Gould mühelos, wenn auch nur wenig emphatisch.

Elza van den Heever mit viel Kondition, Michaela Schuster mit Gestaltungskraft

Die heikelsten Aufgaben hat ohnehin das dominierende Frauentrio zu bewältigen. Für die schillernde und entsprechend zerrissen angelegte Partie der Amme fand man in Michaela Schuster eine rollenerfahrene Interpretin von eindrucksvoller Gestaltungskraft. Für die zarter angelegte Partie der Kaiserin brachte Elza van den Heever so viel Kondition mit, dass sie auch in dichten Klangwogen ihre hörenswerte Legato-Kultur bewahren konnte. Lise Lindstrom schenkte sich als Färberin, die sich Hofmannsthal als ebenso launisch wie sympathisch vorstellte, nichts, auch wenn ihre helle Stimme in den hysterischen Ausbrüchen bisweilen arg spitze Züge annahm.

Ein Sonderlob verdient der geradezu professionell vorbereitete und singende „WDR Kinderchor Dortmund“, der den Rotterdam Symphony Chorus ergänzte. Begeisterter und lang anhaltender Beifall für ein üppig klingendes Alternativprogramm zur Weiberfastnacht.