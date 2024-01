Dortmund: Dalí und Gaudí im „Phoenix de Lumières“

Dortmund Zur spektakulären Dalí-Schau und einem Blick aufs Schaffen von Gaudí gibt es in der alten Gebläsehalle noch ein actionreiches Extra.

Das Kunstzentrum „Phoenix de Lumières“ lockt mit einer neuen Ausstellung – und es dürfte sicher sein, dass sich diese Show erneut zu einem Publikumsmagneten entwickelt: Seit Freitag warten auf die Besucher in Dortmund ausgewählte Werke von Salvador Dalí und Antoni Gaudí. Und dabei sind es in erster Linie gar nicht die ohnehin schon atemberaubenden Arbeiten der beiden Meister, die uns staunen lassen, sondern die spektakuläre Art und Weise, wie diese präsentiert werden.

Im „Phoenix de Lumières“ macht digitale Technik Kunst lebendig

Schon beim Betreten der Halle setzt der Wow-Effekt ein. Die ehemalige Gasgebläsehalle des Dortmunder Phoenix-Werks wurde bis zum Sommer 2022 noch unter dem Label einer Großbrauerei aus dem Sauerland als Konzerthalle genutzt. Anfang 2023 wurde sie dann nach kurzem Umbau neu eröffnet – als Zentrum für immersive Kunst. Im „Phoenix de Lumières“ hängen also keine Kunstwerke an der Wand. Vielmehr sorgt digitale Technik dafür, dass die Kunst „lebendig“ wird.

Zeiten und Preise Phoenix de Lumières: Phoenixplatz 4, 44263 Dortmund. Geöffnet ist die Ausstellung Mo-Do von 10 bis 17 Uhr, Fr und Sa von 10 bis 21 Uhr und So von 10 bis 18 Uhr. Enden soll sie Ende 2024, im Jahresverlauf sind ergänzende Sonderausstellungen geplant. Tickets kosten 16 Euro, ermäßigt 14 Euro. Infos unter www.phoenix-lumieres.com Derzeit zu sehen ist auch die Sonderausstellung „3 Movements“: ein sechsminütiger, actiongeladener Multimedia-Beitrag, der den Tanz in den Fokus rückt – ein Tänzer und zwei Tänzerinnen präsentieren individuelle Stile, von Afrika über Europa bis Indien.

Das Ergebnis: Riesige Bilderwände, großflächige Projektionen, dazu eine Location, die ohnehin mit dem rauen Charme der Industriearchitektur punktet, und nun überlagert wird vom bunten Farbenspiel der digitalen Lichtkunst. 100 Videoprojektoren beleuchten die mehr als zehn Meter hohen Wände und die Böden. 28 Lautsprecher beschallen die Halle mit Musik, zehn Subwoofer sorgen für den passenden Wumms.

Blick in die Ausstellungen über Salvador Dalí und Antoni Gaudí im „Phoenix de Lumières“ in Dortmund. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Ob dieses fesselnden, teils schwindlig machenden Spiels aus Bewegung und Veränderung verrenken Besucher ihre Köpfe, nehmen neue Perspektiven ein, entdecken immer wieder neue Details. Manche nehmen Platz auf alten Kabeltrommeln, viele schlendern durch den rund 2.200 Quadratmeter großen Raum, andere nutzen ihn als Kulisse für stimmungsvolle Insta- und Tiktok-Fotos.

Das „Phoenix de Lumières“ eröffnete mit Gustav Klimt und Friedensreich Hundertwasser

Schon zur Eröffnung des Zentrums „Phoenix de Lumières“ lockten prominente Namen: Gustav Klimt und Friedensreich Hundertwasser. Später gab es zusätzlich zu den Wiener Meistermalern noch den 45-minütigen Rundumfilm „Kosmos: Eine unendliche Reise“ mit atemberaubenden Bildern vom Mond, vom Mars und den Ringen des Saturn. Das alles kam gut an bei den Leuten.

„Im ersten Jahr konnten wir mit mehr als 530.000 verkauften Tickets einen großen Erfolg verzeichnen. Daran möchten wir anknüpfen“, sagte „Phoenix de Lumières“-Direktor Renaud Derbin.

Kern der neuen Ausstellung ist die Show „Dalí: Das endlose Rätsel“. Am Anfang schlüpft der Surrealist aus seinem Ei, dann folgt ein wilder, aber durchaus wohlsortierter Ritt durch alle Schaffensphasen des genialen Tausendsassas, es ist ein Ausflug in die Welt zwischen Realität und Vorstellungskraft – oder, wie der künstlerische Leiter Gianfranco Iannuzzi es nennt: „Eine Einladung in Dalís Geist“. Also: Augen auf und staunen!

Die musikalische Untermalung in Dortmund liefert die Band Pink Floyd

Das Erlebnis steht ganz klar im Vordergrund. Wer begleitende Infos zum Gesehenen sucht, muss selbst aktiv werden und die Begleittexte in einem abgetrennten Bereich lesen.

Musikalisch untermalt wird die Show von Musik der Band Pink Floyd – es treffen also Künstler aufeinander, die es liebten, die ausgetretenen Pfade zu verlassen. Und das harmoniert ganz hervorragend.

Der Meister persönlich: Salvador Dalí im „Phoenix de Lumières“ in Dortmund. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Hinter „Phoenix des Lumières“ steckt das Unternehmen „Culturespaces“. Dessen Motto lautet „Culture for Everyone“ – Kultur für alle. Und das Konzept geht offenbar auf. Man muss kein Dalí-Experte sein, um die Dortmunder Show zu mögen. Spätestens am Ende, wenn der Mann mit dem Zwirbelbart wieder in seiner Eierschale verschwindet, wird klar: Es ist die außergewöhnliche Präsentation, diese 360-Grad-Erfahrung, die dazu führt, dass man den Ausstellungsbesuch nicht so schnell wieder vergisst.

„Gaudí: Architektur der Fantasie“ ist in Dortmund am Ende zu sehen

Im Anschluss an das große Dalí-Spektakel folgt dann noch die sehr dynamische Kurzausstellung „Gaudí: Architektur der Fantasie“. In rund zehn Minuten erleben die Besucher farbenvolle Blicke auf das Schaffen des Schöpfers der Sagrada Familia in Barcelona, der zugleich als große Inspirationsquelle Dalís gilt.

Wenn mittels digitaler Projektion eine imaginäre Stadt entsteht, hat Pink Floyd Pause. Bei Gaudí gibt’s Klänge von George Gershwin. Und auch das passt richtig gut zusammen. Auf nach Dortmund!

Dalí und Gaudí im „Phoenix de Lumières“ Dalí und Gaudí im „Phoenix de Lumières“ Die neue Dauerausstellung im Phoenix des Lumières zeigt „Dalí: das endlose Rätsel“, „Gaudí: Architektur der Fantasie“ und „3 Movements“. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

