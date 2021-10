Deutscher Buchpreis für Antje Rávik Strubels „Blaue Frau“

Frankfurt. Antje Rávik Strubel setzt sich mit „Blaue Frau“ beim Deutschen Buchpreis durch gegen Norbert Gstrein, Christian Kracht, Mithu Sanyal und andere.

Antje Rávik Strubel ist mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Die Jury vergab die Auszeichnung am Montagabend in Frankfurt am Main für den Roman „Blaue Frau“. Die 1974 in Potsdam geborene Strubel erzähle aufwühlend in einem großen Spannungsbogen von den Gewalterfahrungen einer jungen Frau im heutigen Europa, lobte die Jury. Eine Figur mit mythischen Zügen, die „blaue Frau“, verbinde das Erzählte mit der Ebene der Erzählerin und mache so den Roman auch zum Roman über das Schreiben selbst.

Europäisch ist der Roman auf eine ausholende Weise: Die „blaue Frau“ war die letzte Jugendliche in einem Dorf in Tschechien, nach der Vergewaltigung durch einen international bekannten Kulturmanager sucht sie die Abgeschiedenheit Finnlands.

Norbert Gstrein, Monika Helfer, Mithu Sanyal, Thomas Kunst, Christian Kracht

Die Jury hatte aus 230 vorgeschlagenen Werken sechs Romane für die Endauswahl zum Buchpreis bestimmt. Neben dem Buch Strubels waren das „Der zweite Jakob“ von Norbert Gstrein, „Vati“ von Monika Helfer, „Eurotrash“ von Christian Kracht, „Zandschower Klinken“ von Thomas Kunst und „Identitti“ von Mithu Sanyal. Die Auszeichnung wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben.

Die Preisträgerin erhält 25.000 Euro, die fünf Finalisten jeweils 2500 Euro. Den Deutschen Buchpreis 2020 hatte Anne Weber für ihren Roman „Annette, ein Heldinnenepos“ bekommen. An wen der Deutsche Buchpreis geht, erfahren die Nominierten jeweils erst am Abend der Preisverleihung.

Die Buchpreis-Verleihung bildet traditionell den Auftakt zur Frankfurter Buchmesse, die am Mittwoch beginnt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Besucherzahl bei dem fünftägigen Branchentreff auf maximal 25.000 pro Tag begrenzt. Rund 1800 Aussteller aus mehr als 70 Ländern werden erwartet.

