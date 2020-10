Der Schriftsteller Günter de Bruyn starb mit 93 Jahren

Brandenburg. Die deutsche Geschichte begriff er als untrennbar von der eigenen, beides speiste seine Werke. 93-jährig ist Günter de Bruyn jetzt gestorben.

Wer ein Leben wie Günter de Bruyn gelebt hatte, musste nicht als ich-bezogen gelten, nur weil so oft auf seine eigene Geschichte blickte, um vom Lauf der Welt zu erzählen. Mit 17 wurde er Luftwaffenhelfer, wo es doch nichts mehr zu helfen gab. In Eile nach dem Untergang fürs Havelland ausgebildeter „Neulehrer“ nach dem Krieg, weil man sonst noch mehr alte Nazis hätte in die Schulen schicken müssen. Durchaus lange dann war de Bruyn Bibliothekar in Ost-Berlin, am bedeutenden Zentralinstitut für Bibliothekswesen.

Erst die 1960er Jahre sollten seine Zeit als Schriftsteller eröffnen: Kleine Erzählungen, vielfach das Trauma Krieg und Zerstörung reflektierend, eine Selbsttherapie. Als Schriftsteller im Hauptberuf steigt de Bruyn auch im Kulturapparat der DDR auf, heimisch wird er, stets kritisch beäugt, dort nie ganz. „Neue Herrlichkeit“ wurde im Osten zunächst eingestampft. Ein Ferienheim so zu nennen, da alles den Bach runterging, solche Satire merkte selbst die DDR-Zensur.

Nach der Wende, de Bruyn hatte Stasi-Kontakte zugegeben, entstanden in einer Art literarischem Exil noch respektable Sachbücher zu Kunst und Geschichte. Sein letztes Werk aber war 2018 überraschend, doch noch ein Roman: „Der 90. Geburtstag“. Und natürlich besagte dessen Untertitel („Ein ländliches Idyll“), das es genau das nicht war. Vielmehr gab es hier im Spiegel alter deutscher Protagonisten lauter unbequeme Selbsterkenntnis. Eine dürfte dem Autor lebenslang auf der Zunge gelegen haben: „Wer sich auf Politik einlässt, wird entweder charakterlich verbogen, oder er kommt, zumindest moralisch, in ihr um.“ Am 4. Oktober, wie die Öffentlichkeit erst jetzt erfuhr, ist Günter de Bruyn 93-jährig gestorben. LvG