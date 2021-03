Der große deutsche Komponist Aribert Reimann wird 85

Essen Kompromisslos und sich selbst stets treu. Aribert Reimann prägt als Komponist mehr als 60 Jahre zeitgenössische Musik. Heute wird er 85

Die Variation spielt in seinem kompositorischen Schaffen eine große Rolle. Sich selbst ist er dabei immer treu geblieben. Mit seiner Musikalität, seiner handwerklichen Perfektion und seiner Unbeirrbarkeit beweist der Berliner Komponist Aribert Reimann seit fast sechzig Jahren, dass sich dauerhafter Erfolg auch dann einstellen kann, wenn man sich populistischer Anbiederung und dem Druck avantgardistischer Trends konsequent entzieht.

Und das gelang dem Berliner Komponisten sogar auf dem sperrigen Terrain der zeitgenössischen Oper. Von seinen sieben großen Opern hat es sein „Lear“ innerhalb von dreißig Jahren zu enorm hohen Aufführungszahlen gebracht, trotz seiner schroffen und alles andere als verbindlichen Tonsprache.

Aribert Reimann wird 85. Ein erfolgreicher Komponist, obwohl ohne Kompromiss



Was aber das interessierte Publikum und die Künstler an dem gewaltigen Meisterwerk schätzen, ist die emotionale Dichte der Musik, die nie konstruiert wirkt. Sein Gespür für die menschliche Stimme machte früh Gesangsstars wie Dietrich Fischer-Dieskau auf den Berliner aufmerksam, dem Reimann nicht nur den „Lear“ in die Stimme geschrieben hat, sondern auch einige seiner 15 Liedzyklen. Da verwundert es nicht, dass Reimann auch als Liedbegleiter außerordentlich geschätzt wird, und nicht nur auf dem Gebiet der modernen Liedkunst. „Gespenstersonate“ nach Strindberg, „Troades“ nach Euripides, „Das Schloss“ nach Kafka, „Bernarda Albas Haus“ nach Lorca, nicht zu vergessen der „Lear“ nach Shakespeare.

Nach Essen reiste Aribert Reimann zur Aufführung seiner "Medea"



Vor zwei Jahren wurde seine Oper „Medea“ in Essen aufgeführt. Der immer noch rüstige, neugierige Künstler reiste zur Premiere an. Reimann glaubt an die in manchen Avantgarde-Kreisen in Verruf gekommene Literaturoper und die den Vorlagen innewohnende emotionale Kraft. Und der Erfolg aus Publikums- und Kennerkreisen gibt ihm Recht. Heute feiert der Komponist in Berlin seinen 85. Geburtstag.