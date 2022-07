Adam von Trott: Ein Adliger will „den Führer ausschalten“

Imshausen. Hessischer Uradel - aber Adam von Trott wird ein weltoffener Diplomat. Und ein engagierter Hitler-Gegner. Sein Stammsitz ist heute ein Gästehaus.

Dieser Ort strahlt Ruhe aus. Hinter mächtigen Laubbäumen bläut der Himmel über Nordhessen, hinrter dem kleinen Park steht das Gutshaus in Schönbrunner Gelb. Mit hohen Räumen, in denen dunkle Möbel vor sanft kolorierten Wänden stehen. Alles wirkt, als verginge hier die Zeit geruhsamer hier in diesem Nebental der Fulda, je 40 Kilometer von Eisenach und Fulda entfernt, als bliebe man von der Welt verschont.

Vielleicht war dies deshalb der Lieblingsort und der Ruhepol von Adam von Trott zu Solz. Hier haben sie Jahrhunderte lang gelebt und geherrscht, die hessischen Uradligen. Heute erinnert ein kleines Museum im Gutshaus daran, dass einen die Welt auch hier nicht verschont: Adam von Trott zu Solz starb im Widerstand gegen Hitler.

Ermordet als einer der Hintermänner des Attentats vom 20. Juli 1944. Bemerkenswert, denn Adam von Trott war der Widerstand gegen die Diktatur nicht in die Wiege gelegt. Am 20 Juli 1944 jedoch war er äußerst zuversichtlich: Gegen 15 Uhr nimmt er, hochrangiger Diplomat im Auswärtigen Amt, einen Anruf entgegen. Dann deutet er gegenüber einem Kollegen einen Pistolenschuss an und sagt: „Es ist gemacht!“ Er ist davon überzeugt, dass das Attentat auf Adolf Hitler gelungen ist. Dass jetzt die Chance besteht, die vielen Jahre heimlicher diplomatischer Arbeit vor allem mit England, Früchte tragen könnten für eine andere, neue Zukunft seines Landes. Doch einen Monat später stirbt von Trott am Galgen.

Historiker sind sich einig, dass der 20. Juli eine Sternstunde der Geschichte war. Aber viele Deutsche werden mit ihren Helden bis heute nicht warm. Auch, weil die Widerstandskämpfer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Vorbilder sperrig sind: Sie gehörten zur Beamten- und Militärelite im Staat Hitlers – und Adelsfamilien gelten nicht als Brutstätte einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Auch nicht die von Trotts.

Sein Vater verachtet die Republik, doch der Sohn wählt SPD

Adams Vater, August legt 1919 sein Amt als Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau nieder, als Deutschland zur Republik wird: „Wer ein Leben lang für das Königtum, für Kaiser und Reich eingetreten ist (...) dem wird man nicht verdenken dürfen, dass er den brennenden Schmerz über das Verlorene nicht überwinden kann.“

Doch sein Sohn machte sich als junger Mann frei von Adelsdünkel und Corpsgeist. 1909 in Potsdam geboren, als Gymnasiast nach Hessen gekommen, beginnt er in München ein Jurastudium, reist 1928 erstmals nach Genf, die damalige Hauptstadt des Internationalismus. Sein Interesse für die Welt erwacht, genauso wie das für den Sozialismus. Er tritt aus seiner Studentenverbindung aus, interessiert sich für die Lebensbedingungen der Arbeiterschaft in der Weltwirtschaftskrise – auch und gerade während des Studiums in Oxford.

1930 gesteht er seinem Vater, dass er die SPD wählt Sein Hauptargument ist dem des Vaters verwandt: Der Sohn argumentiert, dass man für Dinge einstehen muss, die man als wahr und richtig erkennt, „wenn man nicht alle Selbstachtung und damit überhaupt die Möglichkeit, mit Gewinn und Sinn zu handeln, aufgeben will.“

Nach seiner Doktorarbeit 1931 über die Hegelsche Staatsphilosophie kehrt er als Stipendiat nach England zurück, das immer mehr seine zweite Heimat wird. 1937 macht er eine Weltreise über die USA und Japan nach China, will das dortige Staatsdenken kennenlernen. 1938 kehrt er mit dem Entschluss zurück, am Sturz des NS-Regimes zu arbeiten – im diplomatischen Dienst. Noch bevor er 1940 in die NSDAP eintritt und ein Doppelleben zu führen beginnt, gelingt ihm über seine britischen Studienfreunde 1939 ein Treffen mit dem britischen Premier Chamberlain.

Robert Harris, britischer Autor und Journalist („Vaterland“, „Enigma“) hat dies in seinem 2017 erschienenen Roman „München“ verarbeitet: hinter der Figur des Karrierediplomaten von Hartmann verbirgt sich Adam von Trott. Er und sein britischer Freund wollen den Sturz in den Abgrund eines unbeherrschbaren Krieges vermeiden.

Vergeblich, genauso wie die zahlreichen Reisen und Vermittlungsbemühungen des verdeckt operierenden NS-Diplomaten und Widerstandskämpfers. Zwischen 1940 und 1944 gelingen ihm elf Dienstreisen in die Schweiz, vier nach Schweden – er trifft unter anderem den Exilanten Willy Brandt – und eine in die Türkei zu arrangieren. In den besetzten Niederlanden riskierte Trott vier Treffen mit Widerstandskämpfern. Auf verschiedensten Wegen versucht er Kontakte zu den Alliierten herzustellen, um den Staatsstreich außenpolitisch abzusichern.

Obwohl traditionell antimilitärisch eingestellt, verbindet ihn bald eine enge Freundschaft mit von Stauffenberg. Noch am Vorabend des Attentats ist Stauffenberg sein Gast in Berlin. Von Trott bestärkt ihn, den Tyrannenmord zu wagen – und Stauffenberg bricht auf.

Letzte Worte: „Grüße mir Imshausen und seine Berge. Dein Adam“

Bis in die Abendstunden des 20. Juli 1944 hofft von Trott noch auf einen Staatsstreich, hofft, dass Meldungen über nur leichte Verletzungen Hitlers untertrieben sind. Der Putsch scheitert. Von Trott versucht, seine Doppelrolle auch in den Vernehmungen durch die Gestapo weiterzuspielen, vernichtet Unterlagen, räumt Kontakte nur ein, wo sie eindeutig sind.

Erst unter Folter legt er ein Teilgeständnis ab,. Doch selbst massivste Angriffe des NS-Volksgerichtshof unter Freisler entlocken ihm keine Worte der Reue. „Ich habe mir gewiss die Vorstellung gemacht, dass auf irgendeinem Wege versucht würde, die Person des Führers anzugreifen oder auszuschalten.“ ist alles, was er gesteht. Der Tod durch den Strang ist ihm gewiss.

Am 26. August 1944 wird das Urteil vollstreckt. In seinem letzten Brief aus der Zelle an seine Frau Clarita, von Trott ist Vater zweier kleiner Kinder, bekennt er ihr seine Liebe „Ich umarme Dich mit ganzer Seele und weiß, dass Du bei mir bist.“ Doch die letzten Worte gelten der Jahrhunderte alten Heimat seiner Familie: „Grüße mir Imshausen und seine Berge. Dein Adam“

Gut Imshausen: Heute Tagungs- und Erholungsort

Die Stiftung Adam von Trott hat das historische Herrenhaus aus dem späten 18. Jahrhundert denkmalgetreu saniert – und im Hauptgebäude eine kleine, aber eindrucksvolle Ausstellung eingerichtet, die die Lebens- und Vorstellungswelt eines Landadeligen vor rund 100 Jahren wieder lebendig werden lässt und erfahrbar macht, wie der Weg hinaus in die Welt Adam von Trott zum Widerständler machte.

Das Haus dient heute vor allem der politischen Arbeit und bietet zahlreiche Seminare an. Das Herrenhaus steht aber auch Touristen offen, die beispielsweise vom nahen Fuldaradweg einen Abstecher machen wollen (Doppelzimmer mit Frühstück: 100 Euro).

