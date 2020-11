Corona ohne Kultur: Moerser Schlosstheater hilft am Telefon

Der Vorhang zu, doch eine Leitung offen: Moers’ Schlosstheater macht Menschen, die dramatische Kunst dieser Tage schmerzlich vermissen eine Szene – am Telefon. „Wer wagt es, Rittersmann oder Knapp“ könnte ein Ensemblemitglied Schillers Taucher-Ballade auf Wunsch in den Hörer schwappen lassen, einen herzbewegenden Liebesbrief von Rosa Luxemburg, Bizarres wie „Die Nase“ von Gogol oder einen traumverlorenen Blick hinauf zum nächtlichen Himmel in Versen von Rilke.

Am morgigen Freitag, von 16 bis 19h, hat die „Literarische Soforthilfe“ am Niederrhein Premiere. Wie das praktisch funktioniert? Intendant Ulrich Greb erklärt’s: „Bis spätestens 12h können Interessierte sich anmelden. Wir vereinbaren mit ihnen dann eine Uhrzeit, in der das Theater sie anruft. Zu dieser vereinbarten Zeit ist ein Schauspieler dran, der zehn bis 15 Minuten lang eine Auswahl von Lieblings-Texten vorliest. Und wenn noch Zeit bleibt, gibt es auch die Möglichkeit, sich darüber auszutauschen.“

Freitag können am Schlosstheater Moers Menschen gratis das Literatur-Telefon nutzen

Natürlich hat die Aktion den Hintergrund so vieler derzeitiger Kunst-Anstrengungen: Ein bisschen Ersatz zu liefern, für das was dem Theater und seinen Zuschauern fehlt. Nicht zuletzt „Gemeinschaft und Austausch“, wie die Moerser Bühne es nennt. Für diesen Zweck kommen Freitag Nachmittag aus dem Hörer: Gedichte, Briefe, Kurzprosa. Je nach Stimmungslage, so Ulrich Greb, könne man „von der Wutrede bis zum Versöhnlichen“ wählen. All das ist gratis, eine Spende ans Haus wird aber nicht abgewiesen.

Erhebt der Chef selbst auch für Zuhörerin oder Zuhörer die Stimme? Im ersten Durchgang nicht. Doch: „Wenn das Format erfolgreich ist, werde ich mich auch melden, um mitzumachen“, verspricht Greb, verhehlt aber nicht, dass ihm etwas Anderes deutlich lieber wäre als eine weitere Hilfe per Telefon: „Größer als der Wunsch nach einer Wiederholung ist die Sehnsucht nach einem Ende des Lockdowns. Die Hoffnung, dass wir im Dezember weitermachen dürfen, wollen wir erstmal nicht sterben lassen.“

Die 36 Telefontermine können unter der Telefonnummer 02841-8834110 bzw. unter info@schlosstheater-moers.de vereinbart werden.