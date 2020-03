Wegen der Ausbreitung des Coronavirus reiht sich Absage an Verschiebung an Schließung, und wer gestern vielleicht noch zögerte, wird vielerorts heute von den Direktiven der Stadtverwaltungen einholt.

So wird das Schauspielhaus Bochum bis zum 19. April schließen. Die Theater und Philharmonie Essen (TUP) stellt den gesamten Spielbetrieb „bis auf Weiteres“ ein. Auf ebenso unbestimmte Zeit sagt das Essener Folkwang-Museum seine Veranstaltungen ab, dazu zählen Vorträge ebenso wie öffentliche Führungen.

Auch das Theater Oberhausen macht dicht: Bis zum 10. April hat die Stadt Oberhausen alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt. Das Westfälische Landestheater Castrop-Rauxel stellt bis zum 1. Mai den Betrieb ein. Das Mülheimer Theater an der Ruhr hat vorerst seine Veranstaltungen am Wochenende abgesagt.

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) schließt bis einschließlich 20. April seine 18 LWL-Museen in der Region – dazu zählen etwa die Zeche Zollern, die Zeche Nachtigall in Witten, das Archäologiemuseum Herne, das Römermuseum in Haltern, das Freilichtmuseum Hagen und das Naturkundemuseum in Münster. Ebenso wird die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf bis zum 19. April geschlossen bleiben.

Absage für Deutsches Chorfest

Um einige Monate verschoben wird die Art Cologne als größte deutsche Kunstmesse. Die Schau, die für Ende April geplant war, werde vom 19. bis 22. November parallel zur Cologne Fine Art & Design stattfinden, teilte die Kölner Messe mit.

Auch die für Sonntag geplante Deutschlandpremiere des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg wird wegen des Coronavirus auf Oktober 2020 verschoben. Tickets können für Vorstellungen ab Oktober 2020 eingetauscht werden. Produktion und Umbau des Theaters mit seinen 1673 Plätzen hatten rund 42 Millionen Euro gekostet.

Ebenfalls abgesagt ist das Deutsche Chorfest in Leipzig Ende April, zu dem sich 15.000 Sängerinnen und Sänger aus dem Bundesgebiet angemeldet hatten.