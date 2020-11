Cornelia Funkes Reckless-Band 4 „Auf silberner Fährte“ ist...

Glauben Sie an Märchen? Wer in der Spiegelwelt lebt, sollte es tun. Denn da wird so manches wahr, was sonst nur in der Fantasie Gestalt annimmt. Jugendbuchautorin Cornelia Funke führt erneut in diese Welt voller Zauber und Gefahren. Heute erscheint der vierte Band ihrer „Reckless“-Reihe, die vor zehn Jahren ihren Anfang nahm: „Auf silberner Fährte“.

Dieses Mal tauchen die Leser in ein Land ein, das dem alten Japan gleicht, mit Pagode, Samurai und Kimono. Zugleich ist Nihon eine Insel, auf der Füchse verehrt werden. Der Einwohner Yanagita Hideo mit seinen rätselhaften Tätowierungen auf der Haut – Drache, Koi-Karpfen oder Schlange – zeigt sich als treuer Begleiter der Gestaltwandlerin Fuchs, die nachts ihre Haut gegen Fell eintauscht.

Funkes Figuren heißen „Spieler“, Fuchs und Jacob

Sie hatte sich mit ihrem geliebten Jacob Reckless auf die Suche nach seinem jüngeren Bruder Will gemacht. Als sie sich endlich wiedersehen, ziehen sie zusammen weiter, um einen neuen Spiegel zu finden. Doch da ist auch noch der Erlelf „Spieler“, der Fuchs und Jacob schon früher von Jägern aus Glas und Silber verfolgen ließ und auch jetzt wieder eigene Pläne verfolgt… Fuchs wird von Jacob getrennt. Nun bangt sie um das Leben ihrer großen Liebe.

Über Cornelia Funkes neuen Band werden sich die Fans der Reckless-Reihe freuen: Nach fünf Jahren geht die Geschichte endlich weiter. Leser, die noch nie ein Buch über die Spiegelwelt gelesen haben, brauchen einen langen Atem, um nach vielen Seiten ansatzweise zu verstehen, was in den drei Bänden zuvor passiert ist. Immerhin: Dieser Roman ist nicht so überfrachtet wie der erste Band, bei der die Autorin noch eine Märchenfigur und noch eine und noch eine eingeführt hatte. Sie lässt den Charakteren, wie bei ihrer Tintenherz-Reihe, mehr Raum, um sich zu entwickeln.

Brüder Grimm und Rumpelstilzchen lassen grüßen

Cornelia Funke mag Mythen und Sagen aus der ganzen Welt. Aber sie spielt auch wieder auf bekannte Märchen der Brüder Grimm an, die ja genau wie ihre Protagonisten mit Vornamen Wilhelm – Will – und Jacob heißen. „Heute brau ich, morgen back ich, übermorgen hol ich mir der Königin ihr erstgeborenes Kind.“ Mit diesem Rumpelstilzchen-Spruch müssen Fuchs und Jacob schon länger leben – und um ihr künftiges Kind fürchten. Jacob war mit Spieler diesen Handel eingegangen, um Fuchs zu retten. Nun ist auch noch Vorsicht geboten, wenn eine alte Krähe auftaucht und es verführerisch nach Zimt duftet – der Hunger der kinderfressenden Hexe ist unstillbar. Hänsel und Gretel können ein Lied davon singen.

Auch dieses Buch, das die Autorin selbst illustriert hat, liest sich spannend. Aber es fesselt nicht so wie der dritte Band „Das goldene Garn“. Die Geschichte ist zwar in sich geschlossen. Aber die letzten Seiten machen neugierig: Das Abenteuer ist noch nicht zu Ende. Wo es Fuchs wohl noch hinführen wird? Die Autorin weiß das selbst nicht so genau, wie sie in einem Interview mit dieser Zeitung zum dritten Band verraten hat. Die Geschichte leite sie: „Ein Buch ist ja wie ein Labyrinth. Ich gehe rein und lasse mich überraschen.“

Cornelia Funke: Reckless - Auf silberner Fährte. Dressler, 408 S., 24 €, ab 14