Coach Party bringen den Punkrock auf die Kölner Bühne

Die englische Punkrock-Band Coach Party ist am Dienstag, 7. November, im mtc in Köln zu erleben.

Köln. Schneller Punkrock, der gute Laune macht: Dafür steht die englische Band Coach Party. Am Dienstag, 7. November, ist das Quartett in Köln zu sehen.

Ist die Isle of Wight das neue Manchester? Fest steht, nach dem weltweiten Erfolg der New-Girlpunk-Band Wet Leg („On a Chaiselongue“) eben von genau der Insel vor der Südküste Englands scheint diese Frage angebracht. Denn kurz nach Wet Leg erschien eine weitere Band von der Isle of Wight auf der Bildfläche, die sich seit ihrer Gründung im Jahr 2019 mit einem ähnlich direkt nach vorne gehenden Gitarrensound schnell eine Fanbasis in der Clubszene erspielt hat: Die Rede ist von Coach Party

Laut Sängerin Jess Eastwood sei es mit Blick auf ihre Herkunft immer „nur eine Frage der Zeit ist, bis man so ziemlich jeden auf der Insel trifft“. Kein Wunder also, als Bassistin Jess Eastwood und Gitarristin Steph Norris nach ein paar Probessessions und beim Besuch von Konzerten zwei gleichgesinnte Mitstreiter fanden: Joe Perry (ebenfalls Gitarre) und Schlagzeuger Guy Page.

Auf der großen Bühne in Paris

Schon mit der ersten Single „Oh Lola“ und der Six-Track-EP „Party Food“ von 2020 sorgen Coach Party im Musikunderground für Aufsehen. Es folgen zwei weitere EPs sowie Touren zunächst in England und dann auch auf dem europäischen Kontinent. Vor ein paar Wochen gehörten sie sogar zum Set beim großen Rock en Seine-Festival vor den Toren von Paris, wo Größen wie unter anderem The Strokes, die Chemical Brother, Techno-Queen Charlotte Witte und eine gewisse Billy Eilish sich die Ehre gaben.

Coach Party sind live ein echter Energiekick, mit ihrem punkrockigen Sound erweisen sie Heroen wie Nirvana, Sonic Youth oder den hier schon genannten Strokes die Ehre.

Aktuell sind Coach Party mit ihrem ersten Album „KILLJOY“ unterwegs, ein Auftritt führt sie am 7. November nach Köln.

Coach Party, Dienstag, 7. November (20 Uhr), mtc, Zülpicher Straße 10, 50674 Köln. Tickets sind für 23,70 Euro hier erhältlich oder an der Abendkasse. Support: Iedereen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur