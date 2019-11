Essen. Sie kommt, singt, siegt. Auch der jüngste Auftritt Cecilia Bartolis in Essen war ein Fest. Das Publikum jubelte über ihr Konzert am Mittwoch.

Sie lebt, die Barockoper! Zumindest solange es eine Cecilia Bartoli gibt. Die Mezzosopranistin dürfte nicht nur weltweit ihresgleichen suchen, zumal wenn sie eskortiert wird von dem auf ihre Initiative 2016 gegründeten Spezialensemble wie „Les Musiciens du Prince-Monaco“.

Selten kommt die Begeisterung über das gemeinsame Musizieren so ansteckend über die Rampe wie jetzt in der nahezu ausverkauften Essener Philharmonie. Ihr aktuelles Programm aus Arien und Orchesterstücken, die sich zäsurlos aneinander anschließen, liegt frisch als CD vor und bezieht sich auf den legendären italienischen Kastraten Farinelli. Nicht alle seiner Zeitgenossen, etwa ein Nicola Porpora oder Leonardo Leo, waren so berühmt wie Händel, der Dreh- und Angelpunkt des Programms.

Cecilia Bartoli eroberte mit Kastraten-Arien das Essener Publikum im Sturm

Aber alle haben gesangstechnisch extrem anspruchsvolle Opernpartien geschrieben, die die Bartoli in Essen zweieinhalb Stunden fast ohne Atempausen durchkonjugierte. Dabei ist ihr sympathischerweise jede primadonnenhafte Arroganz fremd, mit ihrer Natürlichkeit und ihrem Temperament hat sie den Zuhörer fest im Griff: sie schlüpft in unterschiedlichste Rollen, wozu der Schminktisch gleich auf der Bühne steht, tanzt auch mal oder pustet – Showbusiness gehört dazu – im Rhythmus einer radebrechenden Koloraturarie mit ihrer E-Zigarre Ringe in die Luft. „Les Musiciens“ flankieren mit viel Vogelgezwitscher, geschmeidigem Spiel (im Stehen) und fabelhaften Solisten auf alten Instrumenten.

Das Hauptinstrument freilich, Cecilia Bartolis Gesangskunst, ist vollendet: ihr cremig körperreicher und wandlungsfähige Mezzo mit satter Grundierung, delikat angesetzten Höhen und ihre Kapriolen- und Funken schlagende Stimmtechnik. Und doch leistet sie sich einen Konzertschluss im Piano und als eine von drei Zugaben Händels „Lascia ch’io pianga“. Anrührend, zärtlich, still.

Danach Jubel, Klatschmarsch und Standing Ovations. Cecilia, arrivederci!