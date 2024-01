Caspar David Friedrich im Folkwang: Die Frau vor der Sonne

Essen Caspar David Friedrich schönstes Gemälde im Essener Museum Folkwang zeigt eine Frau – ob die Sonne hinter ihr wohl auf- oder untergeht?

Offiziell trägt das wohl schönere der beiden Gemälde von Caspar David Friedrich im Essener Museum Folkwang den Titel „Frau vor untergehender Sonne“. Aber eigentlich weiß niemand so genau, ob die Sonne auf diesem Bild nicht vielleicht doch untergeht. Manchmal wird das Bild auch „Frau vor Sonnenaufgang“, „Frau in der Morgensonne“ oder „Frau im Morgenlicht“ genannt. „Ich glaube, dass Friedrich das ganz bewusst offen gelassen hat“, sagt Dr. Nadine Engel, die Leiterin der Gemäldesammlung im Folkwang: „Und diese Offenheit ist ja gerade das Moderne an Caspar David Friedrich!“

Caspar David Friedrich im Essener Folkwang: Entscheidend ist die Atmosphäre

Es ist eines dieser Bilder, auf denen der Maler ein Sonnenlicht verewigt hat, wie es so manche schon erlebt und als besonders schön in Erinnerung haben. Friedrichs Bild, das um 1818 entstanden sein soll, als sein Ruhm allmählich schon wieder zu verblassen begann, ist geradezu getaucht in Orange- und Rot-Töne, die überm Horizont zu einem blassen Gelb ausfransen. Licht und Landschaft werden erst einmal als Stimmung, als Atmosphäre wahrgenommen.

Folkwang-Kuratorin Nadine Engel und Casper David Friedrichs „Frau vor untergehender Sonne“. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Denn die Frauenfigur im Vordergrund zieht sofort die Blicke auf sich. Ihre halb geöffneten Arme wirken wie ein Willkommensgruß für die Natur, wie der Ansatz zu einer Umarmung. Einmal mehr ist Caspar David Friedrich seinen Schwierigkeiten, Menschen zu malen, halb aus dem Weg gegangen, indem er sich für eine Rückansicht entschied – Kleid und Frisur, die leichter zu malen sind als ein Gesicht, verbergen jede Körper-Physiognomie. Und doch: Obwohl der Maler es etwa mit den Puffärmeln aufzufangen versuchte, wirkt die Haltung der Frau ein wenig ungelenk.

Modell könnte Caspar David Friedrichs Frau Caroline gewesen sein

1818 war das Jahr, in dem Caspar David Friedrich heiratete, mit 44 erst. Obwohl er sich freute, dass mit Caroline eine Frau im Haus seinen ganzen Alltag verwandelte, hielt er an seinen Gewohnheiten fest. Den ewig langen Spaziergängen am frühen Morgen und am Abend etwa, die sich nicht nur seiner Naturverbundenheit verdankten, sondern auch täglich sein Anschauungsspektrum als Maler bereicherten. Oder dem stundenlangen Verschwinden tagsüber im Atelier. Dort empfing er, seit er um 1810 herum bekannt geworden war, oft Besuche, von Verehrern wie von Kollegen, unter denen auch der Düsseldorfer Akademie-Direktor Peter Cornelius war. Nur selten einmal verwehrte Caroline Friedrich jemandem den Eintritt ins Atelier ihres Mannes – „jetzt malt er gerade die Luft“, pflegte sie dann zu raunen. Denn darauf verwandte Caspar David besonders viel Mühe und Konzentration.

Der Ausgangspunkt ist die Geometrie. Nadine Engel - Leiterin der Gemäldegalerie im Museum Folkwang

In der aktuellen großen Ausstellung der Hamburger Kunsthalle wird „Die Frau vor der untergehenden Sonne“ mit dem berühmten „Wanderer über dem Nebelmeer“ verglichen, den in Essen 2006 bei der großen Caspar-David-Friedrich-Ausstellung im Folkwang 357.000 Menschen sahen. Beides Rückansichten, in beiden Fällen mag die Landschaft das Innere der Menschen spiegeln –und wer das Bild sieht, sieht dasselbe wie die Menschen darauf. Und ein bisschen mehr: Betrachter beim Betrachten. „Und dabei, allein vor dem Unendlichen zu stehen“, sagt Nadine Engel, „vielleicht auch mit dem Wunsch, sich eins zu fühlen mit der Natur, sich ihr zu öffnen.“

Folkwang-Kuratorin Nadine Engel. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Der Eintritt zu Caspar David Friedrichs „Frau vor der Sonne“ ist im Essener Folkwang kostenlos

Der innige Glaube, in dem der Protestant Caspar David Friedrich aufwuchs, würde in dem Bild Gottvertrauen und allumfassende Harmonie sehen. Aus eher religionsfernem Blickwinkel bliebe noch das gleichzeitige Gefühl des Ich- und Allein-Seins, aufgehoben in einer Einigkeit mit der Natur. Eine politische Deutung des Sonnenmotivs, wie es über ein Jahrzehnt später im Vormärz möglich wäre, scheint hier aber ausgeschlossen: Als das Bild entstand, waren alle demokratischen Momente der deutschnationalen Befreiungsbewegung gegen Napoleon, die Friedrich so vehement unterstützte, schon wieder verdrängt. Die Fürsten hatten sich ihre Macht zurückgeholt, ein Jahr später kam es gar zu den berüchtigten Karlsbader Beschlüssen, mit denen Oppositionelle mit Geheimdienst-Methoden verfolgt wurden. Damit war Friedrich alles andere als einverstanden.

Jedenfalls gebe es keine Zufälle auf den Bildern dieses Malers, so die Folkwang-Kuratorin Nadine Engel: „Es wirkt sehr organisch, was er da malt, aber es ist alles zusammengesetzt und präzise komponiert.“ In Dresden habe man neben das „Große Gehege“ mit seinem violetten Abendlicht ein völlig abstraktes Bild von Hermann Glöckner (1889-1987) gehängt: Man sieht sofort: Der Bildaufbau ist der gleiche. Der Ausgangspunkt ist die Geometrie!“

Das Bild ist als Teil der Dauerausstellung „Neue Welten“ im Museum Folkwang zu sehen. Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Di/Mi 10–18 Uhr; Do/Fr 10– 20 Uhr Sa/So 10–18 Uhr. Montags geschlossen.

