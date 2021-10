Brian Setzer dreht wieder auf

Essen. „Gotta Have The Rumble“ heißt das neue Studioalbum des Rockabilly-Gitarristen Brian Setzer. Ein unterhaltsamer Ritt durchs Genre.

Der alte Rock’n’Roller hat doch noch mal seine Gretsch-Gitarre angeschlossen. Wie schön, dass es ein neues Lebenszeichen gibt von Brian Setzer, der, mittlerweile auch schon 62, nach sieben Jahren Funkstille mit „Gotta Have The Rumble“ (Surfdog Records / Rough Trade) endlich mal wieder ein neues Studioalbum unter eigenem Namen herausbringt. Hörenswert ist es geworden – und der Name, der in etwa die Botschaft rüberbringt: „Ich brauch einfach dieses Rumpeln, diesen Lärm...“, ist Programm. Wer Radau und Rockabilly, gepaart mit höchster Gitarrenspielkunst mag, wird an den meisten der elf Titel dieser Produktion seine Freude haben. Vor allem, wenn man ihr mehrere Hörchancen gibt.

Mit den „Stray Cats“ wurde er berühmt, sein Orchester ist legendär: Der Gitarrist Brian Setzer ist in Hochform. Foto: TNS/ABACA / picture alliance / abaca

Setzer, der einst mit den „Stray Cats“ seine Karriere und einen Rockabilly-Boom startete und später mit einem unglaublich coolen Swingorchester die Bühnen weltweit rockte, macht mit diesem Album publik, dass er schwer unter Tinnitus litt. Und dass er kurz davor war, die Axt wegen seiner Erkrankung an den Nagel zu hängen. Doch offenkundig hat ihm eine Therapie geholfen, er kann wieder ordentlich aufdrehen, und das tut er ausgiebig, allen voran im Eröffnungssong „Checkered Flag“, der genau diese Sehnsucht nach lauter Musik und knatternden Autos thematisiert.

Zum Abschluss wechselt er ans Banjo

Ansonsten birgt diese in Setzers Wahlheimat Minneapolis sowie in Nashville aufgenommene Scheibe all das, was seine Musik ausmacht: traditionellen Rockabilly („Stack My Money“, mit leichten Anklängen zu seinem frühen Hit „Rock This Town“) verbindet er mit charmant verstaubten 50er-Mitsummperlen wie „Drip Drop“ und psychodelischen Zitaten (sehr hübsch die bizarr-orientalische Gitarrenhookline bei „“Mash Up On Highway One“). Immer ein bisschen rumpelig und punkig, aber auch höchst virtuos.

Und sonst? Surft Setzer, den diesmal in erster Linie Victor Indrizzo am Schlagzeug und der Bassist David Roe Rorick begleiten, sogar ein bisschen in jazzige Gefilde („The Wrong Side“, bemerkenswerterweise mit Streichern!) hinein. Zum Abschluss gibt’s eine augenzwinkernde Albernheit namens „Rockabilly Banjo“. Da ist nicht nur die Kunst von Nashville-Steelpedal-Gaststar Paul Franklin zu bewundern, sondern Setzer höchstselbst am Five-string-Banjo. Das ist schick. Und richtig gut!