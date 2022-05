Bochum: Sunhild Kleingärtner wird Chefin des Bergbaumuseums

Bochum. Bergbaumuseum-Direktor Stefan Brüggerhoff geht im Sommer in den Ruhestand. Jetzt ist bekannt, wer seinen Job übernimmt: Sunhild Kleingärtner.

Sunhild Kleingärtner wird im Juli neue Direktorin des Bergbaumuseums in Bochum. Die Archäologin wurde einstimmig zur Direktorin bestellt und zugleich zur Professorin an das Institut für Archäologische Wissenschaften der Ruhr-Universität Bochum berufen. Die 48-Jährige tritt als Direktorin die Nachfolge von Stefan Brüggerhoff an, der nach zehn Jahren am Museum in den Ruhestand geht.

Zu Kleingärtners Aufgaben in Bochum gehört unter anderem als führende Einrichtung, die die Einflüsse der Gewinnung und Nutzung von Bodenschätzen auf Umwelt und Gesellschaft wissenschaftlich begleitet und vermittelt.

Derzeit ist Kleingärtner noch in L.A.

Kleingärtner war von 2013 bis 2022 Direktorin des Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven und Professorin für Schifffahrtsgeschichte und Maritime Archäologie an der Uni Bremen. Zudem war sie Sprecherin der Leibniz-Forschungsmuseen (2015 bis 2017), des Bereichs „Geisteswissenschaften und Bildungsforschung“ der Leibniz-Gemeinschaft (2017 bis 2021) und Mitglied des Leibniz-Präsidiums. Bis Mitte ‘22 ist Kleingärtner noch als Thomas-Mann-Fellow wissenschaftlich in Los Angeles tätig.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur