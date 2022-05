Blick auf eine Ausstellungswand des neuen „Bob Dylan Center“ in Tulsa/Oklahoma. Das Museum bietet außergewöhnliche Filmerlebnisse, einen Aufführungsraum, ein Studio, in dem die Besucher Produzenten spielen und verschiedene Elemente der Instrumentierung in Dylans Liedern „mischen" können, sowie eine kuratierte Tour durch die Stationen seiner Karriere unternehmen können.