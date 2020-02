Berlinale verzichtet auf Kino-Knallbonbons wie Wes Anderson

Das weltweit größte Publikumsfestival rollt ab dem morgigen Donnerstag für zehn Tage den Roten Teppich aus: Zur 70. Berlinale soll eine neue Doppelspitze für frischen Wind am Potsdamer Platz sorgen. Als Nachfolger des langjährigen Festivalimpresarios Dieter Kosslick übernimmt der einstige Locarno-Chef Carlo Chatrion als künstlerischer Leiter das Ruder, kaufmännisch unterstützt von der ehemaligen Film-Lobbyistin Mariette Rissenbeek.

Die Erwartungen an die neuen Macher waren groß, die Reaktionen nach der Bekanntgabe des Programms eher verhalten. Die erwarteten cineastischen Knallbonbons wie Wes Andersons starbesetztes „The French Dispatch“ oder Viggo Mortensens Regiedebüt „Falling“ sucht man vergeblich, ebenso fehlt das Fassbinder-Biopic „Enfant Terrible“ von Oskar Roehler. Mit seiner provokativen Polit-Persiflage „Jud Süß“ erntete Roehler vor zehn Jahren in Berlin ein veritables Buh-Konzert samt hitziger Kontroversen – das Salz in jeder Festivalsuppe. Umso verwunderlicher, dass dessen neues Fassbinder-Stück beim „Bären“-Rennen ignoriert bleibt.

Stefan Ruzowitzkys Hesse Verfilmung fehlt. Oskar Roehlers Fassbinder-Stück auch

Ähnliches gilt für die Dokumentation „Die Unbeugsamen“ von Torsten Körner, der überaus eindrucksvoll mit Archivaufnahmen und aktuellen Interviews den steinigen Weg von Politikerinnen in die Männer-Domäne der Bonner Republik aufzeichnet. Und auch die Hesse-Verfilmung von „Narziss und Goldmund“ des österreichischen Oscar-Preisträgers Stefan Ruzowitzky fehlt im Programm.

Solch fehlenden Soll-Kandidaten steht eine wenig versprechende Haben-Liste gegenüber. Die Vermessung der Welt in düsteren Farben verspricht der neue Berlinale-Impressario Chatrion, was freilich zur gängigen Festival-Routine gehört. 18 Filme aus 18 Ländern konkurrieren im Wettbewerb. Die umstrittenen, von der Kinobranche ungeliebten Streaming-Anbieter Netflix und Co. müssen, anders als in Venedig, draußen bleiben. Allzu aufregend lesen sich die Geschichten der Geburtstags-Kollektion, zumindest im Katalog, kaum. Eine russische Gewaltparabel über sowjetische Schreckenszeiten. Das minimalistische Beziehungsdrama aus Südkorea. Eine französische Komödie über die Auswirkungen der schönen neuen Social-Media-Welt. Der amerikanische Blick auf Pelzjäger des 19. Jahrhunderts, der sich als Metapher auf die heutigen USA verstanden wissen will.

Christian Petzolds „Undine“ und Qurbanis „Berlin Alexanderplatz“

Berlinale-Abonnent Christian Petzold verlegt mit „Undine“ den Sagenstoff um märchenhafte Wasserwesen ins heutige Berlin. Gleichfalls aktualisiert präsentiert Burhan Qurbani das Remake von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“ mit einem afrikanischen Flüchtling als Helden, der angefeindet wird – stolze drei Stunden Zeit nimmt sich das Drama, das Ende März in die hiesigen Kinos kommt.

Sigourney Weaver, Cate Blanchett, Javier Bardem, Johnny Depp und Hillary Clinton

Weniger Zeit können Paparazzi und Autogrammjäger diesmal einplanen. Die Stars lassen sich an einer Hand abzählen. Zum Auftakt gibt sich „Alien“-Urmutter Sigourney Weaver im Eröffnungsfilm „My Salinger Year“ als Literaturagentin die Ehre. Cate Blanchett präsentiert als Schauspielerin und Produzentin die sechsteilige TV-Serie „Stateless“. Javier Bardem und Selma Hayek spielen in der Vater-Tochter-Geschichte „The Roads Not Taken“. Johnny Depp gibt im Bio-Pic „Minamata“ den legendären US-Fotografen Eugene Smith, der einen Umweltskandal aufdeckt.

Last not least steigert Ex-US-Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton den Glamour-Faktor, die für die Dokuserie „Hillary“ die Werbetrommel rührt. Derweil wirft auch das Coronavirus seine Schatten auf das Festival. Auf der parallel stattfindenden Filmmesse bleibt der chinesische Stand verwaist, die große Delegation der Händler bekam ebensowenig eine Reiseerlaubnis wie chinesische Filmschaffende. „Ein großer Verlust“, so Mariette Rissenbeek.

Flächendeckend Desinfektionsmittel

Für den Fall möglicher Risiken gibt sich die Berlinale vorbereitet: Für eine Klärung etwaiger Verdachtsfälle stehen das Institut für Virologie und die Sonderisolierstation an der Charité zur Verfügung. Als Vorsichtsmaßnahme werden die Sanitäranlagen der Festivaleinrichtungen flächendeckend mit Desinfektionsmitteln versorgt. Bleibt abzuwarten, wie sich das auf die Stimmung zum „Bären“-Geburtstag auswirkt.