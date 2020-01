Essen. Das Scala-Orchester unter Riccardo Chailly mit einem Beethoven-Programm in der Essener Philharmonie – es wurde ein Abend der gemischten Gefühle.

Beethoven alla milanese mit Riccardo Chaillys Scala-Musikern

Vor Jahren hatte sie Musik aus ihrer Heimat im Gepäck, jetzt kehrte die Filarmonica della Scala in die Essener Philharmonie zurück – mit Beethoven pur. Zwei Ouvertüren, zwei Sinfonien, und man durfte gespannt sein, mit wieviel italienischen Ingredienzien wohl Chefdirigent Riccardo Chailly am samtrot ausgeschlagenen Pult den Wiener Klassiker abschmecken würde. Beethoven alla milanese?

Es wurde tatsächlich ein Abend mit gemischten Gefühlen. In Großbesetzung und Opulenz fuhr der Maestro sein Orchester auf, als stünde Verdi auf dem Programm. Und rückte der heiter gestimmten Achten, der „Kleinen“ zwischen den beiden großen Nachbarsinfonien, allein mit neun Kontrabässen zu Leibe. Schnell, aber im Tutti knallig und eher verknäuelt als transparent, ging so manches an Details und Feinzeichnung, nicht nur das rasante Triolenthema des Schlusssatzes, im Fortissimo-Donner unter. Allein das „Mälzel“-Allegretto atmete den moussierenden Geist Haydns.

Ideale Tempi, ohne Karajan nachzueifern

Ein Aha-Erlebnis dagegen der tragisch markierte Beginn der „Egmont“-Ouvertüre mit satt eingraviertem Relief der Streicher, die ansonsten nicht nur gegen die Blechbläser an melodischer Führung und Klarheit einbüßten. Präziser klang da die zugegebene Ouvertüre zu den „Geschöpfen des Prometheus“.Der beste Teil aber war zweifelsohne die Fünfte. Da schlug Chailly ideale, moderate Tempi an, flott im Scherzo, aber nicht Karajans Rekorden nacheifernd, und kam zu einer glücklichen Balance zwischen dramatischer Wucht und Herzenswärme der Holzbläser. Und nachdem er per aspera ad astra prachtvoll das Tor zum C-Dur-Licht aufgestoßen hatte, hielt es das Publikum vor Begeisterung nicht mehr auf den Plätzen.