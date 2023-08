Auftritt beim San Hejmo? Jetzt für Talent Contest bewerben

Teil des prominenten Line-Ups von San Hejmo werden? Dieser Traum könnte für einige Musik-Talente, die noch nicht so bekannt sind, bald Realität werden.

Teil des Line-Ups von San Hejmo werden? Auf dem gleichen Festival auftreten, wie Apache 207, Cro, Sido, Die Fantastischen Vier, Sportfreunde Stiller oder Tokio Hotel? Dieser Traum könnte für einige Musik-Talente, die noch nicht bekannt sind, bald Realität werden.

Nicht mehr lange und das "Heilige Zuhause" erwacht zum Leben. Bis zu 50.000 Besucherinnen und Besucher werden am 18. und 19. August am Airport Weeze erwartet. Und das Festival lockt mit einem prominenten Line-Up: Auf vier Bühnen werden an diesen beiden Tagen aktuell angesagte Acts aus HipHop, Pop und Elektro aufterten.

San Hejmo 2023: "Fresh Talent Stage" für aufstrebende Musik-Acts

Doch auf dem San Hejmo 2023 wird es auch eine Bühne für Namen geben, die noch nicht in aller Munde sind. Auf der "Fresh Talent Stage" auf dem Festivalgelände, dürfen sich ausgewählte aufstrebende Musik-Acts präsentieren. Laut Veranstalter soll die Bühne ein "Sprungbrett für neue Talente" sein, die "kurz vor dem Durchbruch stehen".

Auf dem San Hejmo 2023 wird es auch eine Bühne für Namen geben, die noch nicht in aller Munde sind.

Ab sofort können sich Einzel-Künsterinnen- und Künstler oder auch Bands auf ein Zeitfenster für einen Live-Auftritt auf der "Fresh Talent Stage" bewerben. Eine Jury erstellt dann eine Shortlist aus drei Finalisten. Am Ende haben jedoch die Festival-Fans das letzte Wort: Über Instagram entscheiden sie per Abstimmung auf dem @sanhejmo-Account, wer Teil des Festival-Line-Ups werden soll.

Contest-Gewinner erhalten 500 Euro Gage für Festival-Auftritt

Der oder die Auserwählte erhält für den Festivalauftritt 500 Euro Gage und kann mit einem Zwei-Tages-Ticket noch das restliche Wochenende auf dem San Hejmo weiter feiern. Die Reise- und Übernachtungskostenwerden übernommen.

Doch wer dabei sein will, muss schnell sein: Nur noch bis zum 6.August um 17 Uhr können die Bewerberinnen und Bewerber ein aussagekräftiges Bewerbungsvideo (maximal 60 Sekunden lang) sowie ein Foto von sich oder ihrer Band an subwayfreshtalent@sanhejmo.com senden.

Voting-Phase beginnt am 7. August

Die Abstimmungs-Phase beginnt am Montag, 7. August um 12 Uhr und endet am Dienstag, 8. August um 12 Uhr. In diesem Aktionszeitraum kann die Festival-Fans für eine von drei Einreichungen voten.

