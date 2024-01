Arvo Pärt: Auftakt zur Zeitinsel im Konzerthaus Dortmund

Dortmund Paavo Järvi und das Estonian Festival Orchestra eröffneten das Festival, das dem Komponisten gewidmet ist. Fortsetzung im Februar.

Es ist, als hätte er den Klang der Stille in Töne fassen wollen. Aber bevor der Este Arvo Pärt seinen Kompositionsstil radikal reduzierte, bevor er seinen berühmten „Glöckchen-Stil“ (Tintinnabuli) erfand, schrieb er ganz andere Musik. Ein „Zeitinsel“-Festival im Konzerthaus Dortmund beleuchtet jetzt Leben und Werk des 88-Jährigen, der nach etlichen Jahren in Berlin in seine Heimat zurückgekehrt ist.

Arvo Pärt in seiner estnischen Heimat in Laulasmaa. Foto: The Washington Post / The Washington Post via Getty Images

Pärt war einst ein „junger Wilder“, der nach den Regeln der Zwölftontechnik komponierte, aber auch mit den Mitteln der Collage. Zunehmend frustriert, versuchte er Ende der 1960er-Jahre von allen Zwängen loszukommen. „Es hat keinen Sinn mehr, Musik zu schreiben, wenn man fast nur mehr zitiert“, stellte er fest.

Werke von Arvo Pärt wie „Fratres“ oder „Spiegel im Spiegel“ strahlen eine tiefe Ruhe aus

1968 geriet er in eine tiefe Sinnkrise, komponierte acht Jahre lang nichts. Bis er in einem Plattenladen auf Gesänge aus dem Mittelalter stieß. Anfang der 1970er Jahre trat er der russisch-orthodoxen Kirche bei. Pärt ist tiefgläubig, seine Musik so spirituell wie minimalistisch, ja archaisch. Werke wie „Für Alina“, „Fratres“ oder „Spiegel im Spiegel“ strahlen eine tiefe Ruhe aus, kreisen um sich selbst, künden von Leere und Einsamkeit. In ihre harmonischen Gefilde wird das Ohr hineingezogen, als stünde es unter Hypnose.

Der estnische Dirigent Paavo Järviund das von ihm gegründete Estonian Festival Orchestra eröffneten das Dortmunder Festival jetzt mit einem erhellenden Programm. Pärts wuchtige 1. Sinfonie („Polyphonic“), die in den lang nachhallenden Klang eines Zen-Glöckchens gipfelt, spielen sie nahtlos in das Werk „Summa“ für Streichorchester hinein. So wird der Übergang von einer Schaffensphase in die nächste als logische Fortsetzung erkennbar.

Arvo Pärts Totenglocke für Benjamin Britten, Dmitri Schostakowitschs 1. Sinfonie

Die Totenglocke für den 1976 verstorbenen Benjamin Britten läutet Pärt in „Cantus“. Ihrem Klang folgend, steigen die Streicher aus wispernden Höhen in immer tiefere Register hinab. In der 1. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch tafeln Järvi und das Orchester auf, was das Herz begehrt: muntere Spötteleien, lachhaft grellen Pomp und apokalyptische Höhepunkte. Eine grandiose Interpretation voller Glanz und Drive.

Zeitinsel für Arvo Pärt vom 15. bis zum 18. Februar im Konzerthaus Dortmund mit Gidon Kremer

Vom 15. bis 18. Februar bietet die „Zeitinsel“ weitere sechs Veranstaltungen. Zu Gast sind unter anderem der Estnische Philharmonische Kammerchor, das Talinn Chamber Orchestra und der Pianist und Neuropsychologe Nicolas Namoradze, der in das „Achtsame Hören“ einführt. Der Geiger Gidon Kremer wird mit seinen Kammermusikpartnern Giedrė Dirvanauskaitė (Violoncello) und Georgijs Osokins (Klavier) den Schlusspunkt setzen.

www.konzerthaus-dortmund.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur