Alltag und Abenteuer: Coldplays neues Album „Everyday Life“

Die britische Band Coldplay kehrt zurück zu ihren wagemutigen Wurzeln: Warum „Everyday Life“ das beste Album seit „Viva la Vida“ ist.

Bedeutungsschwer hängt der Himmel am Anfang des neuen Coldplay-Albums „Everyday Life“ voller Geigen. Unvermeidlich, wie es scheint, denn das 16 Stücke umfassende Werk ist in zwei Hälften unterteilt, „Sunrise“ und „Sunset“. Und da die vier englischen Musiker seit knapp anderthalb Dekaden die einträglichste Lautmalerei der Popmusik betreiben, geht die Sonne ihrer Deutung nach selbstverständlich streicherstark auf. Allerdings gar nicht so dur-intensiv wie man es von den Londoner Schönfärbern, die jedes vollbesetzte Stadion so gerne in ein blinkendes Mandala verwandeln, erwarten würde. Unheil droht, die in Moll dröhnenden Kontrabässe verkünden das. Und was macht ein hellhäutiger Engländer wie Coldplay-Sänger Chris Martin in so einem Fall? Er geht in die Kirche. „Because when I’m hurt, then I go to the church“ singt er brav und so hallintensiv auf der Stimme, als ob es darum ginge, eine Lebensweisheit in die Lüfte pressen wollte.