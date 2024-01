Aktuell und wichtig: Durs Grünbeins neues Buch „Der Komet“

Der Schrifsteller Durs Grünbein berichtet in „Der Komet“ vom Leben seiner Großmutter in Dresden vor 1945.

Wenn seine Großmutter darum gebeten wurde, etwas aus ihrem Leben zu erzählen, brach sie meistens in Tränen aus und der Nachmittag war gelaufen. Aufzeichnungen von ihr existieren keine. Auch kein Tagebuch. „Das war etwas für Leute, die ihr Leben wichtig nahmen“, schreibt Durs Grünbein. Nur einzelne Anekdoten sind erhalten, die in der Familie kursierten. Mitte der neunziger Jahre starb Dora dann. „Es gab so vieles, was ich sie gern noch gefragt hätte, aber nun war es dafür zu spät.“

Wie ein „Puzzle aus Scherben“ setzt Durs Grünbein in seinem Buch „Der Komet“ die Bruchstücke ihres Lebens zusammen. Nicht in Versform, wie man es von dem 1962 geborenen Dichter kennt, sondern in einem Prosatext. Ein ebenso bewegtes wie bewegendes Porträt nicht nur seiner Großmutter, sondern auch eine lebendige Ansicht der Stadt Dresden vor der Zerstörung durch die alliierten Luftangriffe vom 13. Februar 1945.

„Der Komet“ erzählt von Doras Leben in Dresden

Geboren in Niederschlesien kommt Dora 1936 ins pulsierende Dresden, wo ihr Bräutigam Oskar Arbeit im „modernsten Schlachthof der Welt“ gefunden hat. Stolz wie „Königinnen in dem großen städtischen Bienenstock, in dem es sommerlich summte und brummte“, kommen Dora und ihre Freundin Trude sich vor, wenn die Blicke der Männer sie hofieren. Es sind ihre goldenen Jahre.

Zur Hochzeit bekommt sie vom Standesbeamten Hitlers „Mein Kampf“ geschenkt. In der Reichspogromnacht verwüsten Schlägertrupps die Mansarde ihrer jüdischen Nachbarin und zünden die Synagoge an.

Aber selbst als deutsche Flugzeuge schon England bombardieren, fühlen die Dresdner sich noch sicher. Nur ein dunkles Gefühl überkommt Dora manchmal, wenn sie das Unrecht sieht, das den Juden angetan wird. „Dass man dafür wird bezahlen müssen, ahnte sie.“ Sie fühlt eine Last, bedrohlich, wie einst der Halleysche Komet, den viele Menschen 1910 mit Gasmasken erwarteten, weil sie in ihm den Weltuntergang sahen.

Durs Grünbein hat in „Die Jahre im Zoo“ über seine Kindheit geschrieben

Ohne zu verurteilen, findet Durs Grünbein die Mitläufer, die das Schreckliche erst ermöglicht haben, mitten in der Familie. Er selbst war damals nicht dabei. Auch nicht beim Feuersturm, der Dresden dem Erdboden gleich machte. Er beschreibt ihn wortgewaltig als „Walpurgisnachtszene“ und „Feuerofen“.

So anschaulich wie er in „Die Jahre im Zoo“ (2015) über seine Kindheit in der DDR geschrieben hat, spürt er jetzt dem Leben der verstorbenen Großmutter nach. Gerade in einer Zeit, in der Krieg und Judenhass wieder ein Thema sind, ist ein Buch wie dieses wichtig. Wenn es mal keine Zeitzeugen mehr gibt, werden deren Enkel die Geschichte am Leben erhalten müssen.

Durs Grünbein: Der Komet. Suhrkamp, 280 Seiten, 25 Euro, ISBN 978-3-518-43020-0

