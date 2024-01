„15 Jahre“: Hannah Herzsprung als Rächerin – die Kino-Kritik

Essen Genial gespielt, aber überladen: 18 Jahre nach „Vier Minuten“ geht es Regisseur Chris Kraus wieder um die Pianistin Jenny von Loeben.

Die Pianistin Jenny wird aus dem Gefängnis entlassen. Sie landet in einer Putzkolonne, ausgerechnet in einem Konservatorium. Hier trifft sie einen ehemaligen Kommilitonen, der sie dazu drängt, bei einem Talentwettbewerb für Menschen mit Handicap mitzumachen, als Borderlinerin, an der Seite des Syrers Omar, der in Damaskus durch den IS eine Hand verlor. Hannah willigt ein. Aber nur, weil ihr Ex-Freund in der Jury sitzt. Und mit dem hat sie eine Rechnung offen.

2006 hat der Filmemacher Chris Kraus im Gefängnisdrama „Vier Minuten“ das erste Mal von der genialen Musikerin Jenny von Loeben erzählt und wurde dafür hochgelobt. Jetzt folgt die Fortsetzung „15 Jahre“, die aber auch ohne Kenntnis des ersten Teils funktioniert. Damals ging es um Jennys Zeit im Frauenknast, wo sie von der Pianistin Traude Krüger unterrichtet wurde. Am Ende stand ein Auftritt bei „Jugend musiziert“. Ein fulminanter Augenblick der Freiheit. Für die junge Hannah Herzsprung war die Rolle an der Seite von Monica Bleibtreu der Durchbruch. Nun also ist sie erneut als Jenny zu sehen, nicht minder rau und überzeugend.

Hannah Herzsprung als Jenny: unhaltbar, unberechenbar

35 ist sie, als sie aus der Haft entlassen wird und voller Wut und Hass. Herzsprung (mit imposant trainierten Oberarmen) spielt kraftvoll, politisch inkorrekt und aggressiv, die Lippen aufgesprungen, das Gesicht vom Alkohol aufgedunsen und von Furchen des Kummers und des Zorns durchzogen. Bei jeder Gelegenheit rastet sie aus. Eine sprungbereite Tigerin, unhaltbar, unberechenbar.

Tragödie einer Künstlerin: Jenny (Hannah Herzsprung) und der syrische Musiker Omar (Hassan Akkouch). Foto: 2023 Dor Film-West, Four Minutes Filmproduktion, Wild Bunch Germany

Als sie erfährt, dass ihr ehemaliger Liebhaber als Popstar Gimmiemore Karriere gemacht hat und nun durch die Casting-Show „Unicorn“ führt („Talent kennt keine Grenzen“), plant sie, ihn zu töten. Seinetwegen saß sie 15 Jahre unschuldig hinter Gittern - wegen ihm verlor sie bei der Geburt ihr Kind, eine Folge der Haftbedingungen.

Kraus arbeitet mit Zeit- und Szenensprüngen und erzählt mehrere Geschichten, mal ernst, mal lustig, mal zynisch, in dieser Hinsicht ist „15 Jahre“ etwas überfrachtet. So geht es um Hannahs Rachefeldzug und um eine neue Liebe. Es geht um das Schicksal des Syrers Omar und um den mysteriösen Tod eines Löwen (rätselhaft) – dazu gibt es eine gallig-böse Parodie auf die TV-Casting-Shows mit ihrem Bling-Bling, dem Medienzirkus und den falschen Tränen. Und ein bisschen auch auf die Kirche.

Max Prosa schrieb zwei neue Songs für „15 Jahre“

Allgegenwärtig ist dabei die Musik, von betörenden arabischen Rhythmen bis zu Tschaikowsky, Schumann und Beethoven, dazu hat Singer-Songwriter Max Prosa zwei traurig-schöne Lieder komponiert („Verschwende dich“, „Dein Haus“). Und auch wenn sich Herzsprung bei den rasanten Klavierszenen mit ziemlicher Sicherheit doubeln lässt: Ihre Gesangseinlagen können sich hören lassen.

An ihrer Seite: ein Spitzen-Ensemble, zu dem Albrecht Schuch („Im Westen nichts Neues“, als Gimmiemore), Christian Friedel, Adele Neuhauser und Stefanie Reinsperger gehören. Gemeinsam machen sie „15 Jahre“ zur berührenden Erzählung über Schicksal und Sühne, fesselnd trotz zweieinhalb Stunden Länge.

