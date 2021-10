KRIMINALITÄT Kreuz-Vandalismus in Balve jetzt Serie: Wer macht so etwas?

Balve. In Balve gibt es eine Serie von Kreuz-Vandalismus. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, wer dahinter steckt. Wer macht so etwas?

In Balve hat sich der Kreuz-Vandalismus zu einer Serie von Strafttaten ausgeweitet. Am Freitagabend wurde ein weiterer Fall offenkundig sinnloser Zerstörung in Beckum bekannt. Die Figur des gekreuzigten Jesus wurde von einem Wegekreuz vor der katholischen Kirche St. Nikolaus abgerissen. Das sagte Dechant Andreas Schulte der Westfalenpost am Samstagmittag.

+++ EMPÖRT HÖVERINGHAUSEN +++

Beschädigtes Wegekreuz in Höveringhausen Foto: Antonia Mertens / WP

Zuvor hatte es ähnliche Vorfälle in Höveringhausen und in Balve gegeben. In Balve wurde das Kreuz im denkmalgeschützten Mausoleum der gräflichen Familie Landsberg-Velen beschädigt. In beiden Fällen wurden Belohnungen in Höhe von jeweils 500 Euro ausgesetzt.

Schäden an Pröppers Kreuz und an der Marienkapelle?

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Das Strafgesetzbuch sieht für Beschädigungen von religiösen Gegenständen oder Grabmälern bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe vor.

Wie die Westfalenpost erfuhr, sollen zudem Beschädigungen an Pröppers Kreuz zwischen Beckum und Wocklum sowie an der Marienkapelle festgestellt worden sein. Eine offizielle Bestätigung lag jedoch zunächst nicht vor.

Jesus-Figur in Balver Mausoleum zerstört: Im Hönnetal ist die Empörung groß. Foto: jürgen overkott / WP

Wer hinter den Attacken steht, ist derzeit ungeklärt.

+++ MAUSOLEUM IN+++

Der Stadtbeauftragte der Malteser, Markus Ickler, sieht die Serie von möglicher anti-religiös motivierter Straftaten als Fall für den Staatsschutz, wie er der Westfalenpost sagte.

Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen: Telefon 02373-.9099-0.