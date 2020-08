In Freudenberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahlen 2020 in Freudenberg – die wichtigsten Infos

Freudenberg. Die Kommunalwahl in Freudenberg findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Freudenberg: Was wird gewählt?

In Freudenberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises Siegen-Wittgenstein, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

In Freudenberg treten CDU, SPD, FDP, Grüne und Alternative Liste (AL) auf Parteiebene an. Zwei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Freudenberger vertreten wollen: Die amtierende Bürgermeisterin Nicole Reschke wird von Christoph Reifenberger von der CDU herausgefordert.

Das sind die Themen: Freibad, Innenstadtumbau und Ischeroth in Freudenberg

In Freudenberg gibt es mehrere Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen: Da ist zum einen die seit langem diskutierte Frage, wie es mit dem Freibad weitergeht. Dafür tut sich im Zentrum einiges: Die Umgestaltung des Kurparks zum Stadt- und Bürgerpark läuft, außerdem steht die Umgestaltung des Marktplatzes an. Und nicht zu vergessen: Die Debatte um die Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebiets Wilhelmshöhe Nord am Ischeroth wird seit langem hochemotional geführt.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Freudenberg bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 17 Wahllokalen und Briefwahlbezirken kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Freudenberg nachzulesen.