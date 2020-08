Kommunalwahlen 2020 in Bad Berleburg – die wichtigsten Infos

In Bad Berleburg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Kommunalwahl in Bad Berleburg: Was wird gewählt?

In Bad Berleburg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

Sieben Parteien, vier Bürgermeister-Kandidaten – in Bad Berleburg wächst die Spannung vor einer richtungweisenden Kommunalwahl. Hier wird sich zeigen, ob das starke Bündnis aus CDU, SPD und FDP ausreichend Wähler mobilisieren kann, um den gemeinsamen Bürgermeister-Kandidaten und Amtsinhaber Bernd Fuhrmann in eine weitere Amtszeit zu heben. Es wäre die vierte! Eine weitere spannende Frage wird die nach dem Abschneiden der AfD sein. Sie tritt in Bad Berleburg nach der Europawahl erstmalig auf kommunaler Ebene in Wittgenstein an.

Bernd Fuhrmann hat drei Herausforderer: Bei der aktuellen Wahl greifen mit der UWG-Kandidatin Marion Linde und der parteilosen Bürgermeister-Kandidatin der Linken, Andrea Heuer, auch zwei Frauen ins Rennen ums Rathaus ein. Mit den parteilosen Gegenkandidaten Oliver Junker-Matthes aus dem linken und grünen Spektrum gibt es auch noch einen weiteren männlichen Kandidaten.

Die Bürger haben die Wahl zwischen CDU, SPD, FDP, UWG, Grünen, Linken und AfD. Die Frage wird sein, ob die beiden etablierten Parteien CDU und SPD ihre Dominanz einbüßen. Was passiert mit der zuletzt schwächelnden SPD? Oder können die Grünen ihren Höhenflug kommunal fortsetzen? Was passiert mit FDP, UWG und einer Linken, die zuletzt Schlagzeilen mit parteiinternem Streit machte? Und schließlich: Wie viele Mandate bekommt die AfD?

Das sind die Themen: Nachhaltigkeit und Windenergie

In Bad Berleburg gibt es mehrere Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen: Die Stadt bemüht sich um Nachhaltigkeit, nicht nur in Umwelt-Fragen – und hat dafür auch einen Preis bekommen. Doch wie weit und in welche Richtung das Bemühen gehen soll, ist politisch umstritten.

Aktuell in der politischen Diskussion: Laden-Leerstände, insbesondere in einem großen früheren Einkaufszentrum. Und in Sachen Windenergie klagt die Stadt gerade gegen den Kreis Siegen-Wittgenstein, um ein neues Projekt zu verhindern – außerhalb einer ausgewiesenen Vorrangzone.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Bad Berleburg bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In den insgesamt 16 Wahllokalen und per kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf der Seite der Stadt Bad Berleburg nachzulesen.