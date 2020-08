Kommunalwahl 2020 in Wetter – die wichtigsten Infos

In Wetter werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wetter. Die Kommunalwahl in Wetter findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Wetter: Was wird gewählt?

In Wetter werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat, die Vertreter für den Ruhrverband sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

In Wetter treten CDU, SPD, FDP, Grüne, Die Partei und die CSR auf Parteiebene an. Bis auf „Die Partei“, stellt jede Partei auch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten: Stefan Wedegärtner (CDU), Frank Hasenberg (amtierender Bürgermeister/SPD), Alexander Stuckenholz (FDP), Karen Haltaufderheide (Grüne) und Christopher Krüger (CSR) treten gegeneinander an. Hinzukommt noch mit Eva Holzhauer eine unabhängige Bürgermeisterkandidatin.

Das sind die Themen: Einzelhandel, Parkraum und Verkehrskonzept für Wetter

In Wetter gibt es gleich mehrere Themen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Angefangen beim Einzelhandel, denn gleich mehrere Leerstände verunstalten die Innenstadt, über fehlenden Parkraum in den Ortsteilen über ein schlüssiges Verkehrskonzept, das die Autos aus den Wohngegenden heraushält, gleichzeitig aber eine schnelle Anbindung an die Nachbarstädte bietet.

Wichtig für alle Komponenten ist aber auch eine funktionierende Gemeinschaft. Die Stadt wird dieses Jahr 50 Jahre alt, doch das alte Ortsteildenken ist in vielen Köpfen noch verankert. Das weiter aufzubrechen ist die Aufgabe aller Parteien.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Wetter bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 17 Stimmbezirken und vier kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber demnächst auch im Internet auf den Seiten der Stadt Wetter nachzulesen.