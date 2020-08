Kommunalwahl 2020 in Sundern – die wichtigsten Infos

In Sundern werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Sundern. Die Kommunalwahl in Sundern findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Sundern: Was wird gewählt?

In Sundern werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. In Sundern treten die CDU, SPD, FDP, Grüne, die Partei „Bürger für Sundern“ und die Bürgerpartei „Wir sind Sundern - WiSu“ an. Die Linke steht als Partei nicht zur Wahl, es gibt aber einen Einzelkandidaten in einem Ort.

Wer steht zur Wahl?

Zur Wahl stehen gleich vier Kandidaten: Bürgermeister Ralph Brodel (seit 2015 im Amt/SPD) kandidiert aus dem Amt. Der Leiter der VHS Arnsberg/Sundern, Klaus-Rainer Willeke, kandidiert als parteiloser, wird aber von den Grünen und der FDP unterstützt. Außerdem will Georg Te Pass (CDU), bisher schon stell. BM, Bürgermeister werden. Letztlich kandidiert noch der 29-jährige Sunderner (mit kurdischen Wurzeln) Serhat Sarikaya für die Partei „Bürger für Sundern“. Pikant: er war bis zum Frühjahr noch Vorsitzender des SPD-Stadtverbandes Sundern, trat dann zurück, bevor er abgewählt werden sollte. Er soll angeblich noch Jura in Marburg studieren.

Das sind die Themen: Ungewollter Ferienpark, Gewerbegebiete und Kinderbetreuung

In Sundern gibt es ein Spezialthema: der geplante Ferienpark mit geplanten 350 Häusern, den man so nicht mehr will. Außerdem fehlt es an Gewerbegebieten, und in der Sundern Innenstadt gibt es Pläne von Investoren für einen umstrittenen Neubau, somit ist die Attraktivierung der Innenstadt wichtig.

Einige Parteien setzen sich für für kostenlose Kinderbetreuung ein. Die Aufarbeitung der Folgen der Coronakrise beschäftigt alle Gruppierungen, die antreten, zumal in Sundern 12 Millionen Euro weniger Gewerbesteuer in 2020 kommt.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Sundern bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In Sundern gibt es 19 Wahlbezirke und in den 19 Ortsteilen. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Sundern einzusehen