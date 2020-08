In Schwelm werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Schwelm – die wichtigsten Infos

Schwelm. Die Kommunalwahl in Schwelm findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Schwelm: Was wird gewählt?

In Schwelm werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Außerdem wird über die Zusammensetzung des Integrationsrates abgestimmt.

Wer steht zur Wahl?

In Schwelm treten für den Rat der Stadt die Parteien und Wählergemeinschaften SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, SWG/BfS, Partei Die Linke, „Alles für Schwelm“ (AFS) und „Bildung, Innovation, Zukunft“ (BIZ) an. Drei Kandidaten wollen Nachfolger von Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock werden, die nicht mehr antritt: Stephan Langhard für die SPD, Jürgen Lenz für CDU und Bündnis 90/Die Grünen sowie Philipp Beckmann für die FDP.

Das sind die Themen: Neues Rathaus und die Zukunft der Bäderlandschaft

In Schwelm gibt es eine Reihe von Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen. Dies ist insbesondere die Zentralisierung der Verwaltung mit dem umstrittenen Rathaus-Neubau auf der ehemaligen Brauereibrache und dem Bau eines Kulturzentrums an der Römerstraße.

Kontrovers diskutiert wird auch die künftige Innenstadtentwicklung inklusive der Park-Thematik, wozu derzeit ein Konzept erstellt wird. Nicht zuletzt gehen die Meinungen auch darüber auseinander, wie in Zukunft die Schwelmer Bäderlandschaft aussehen soll. Zur Diskussion stehen mehrere Varianten, darunter der Bau eines kombinierten Hallen- und Freibades auf dem Gelände des heutigen Schwelmebades.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Schwelm bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 19 Wahllokalen und fünf kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Schwelm nachzulesen.