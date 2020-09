In Schmallenberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Schmallenberg – die wichtigsten Infos

Schmallenberg. Bei der Kommunalwahl am 13. September bestimmen die Wählerinnen und Wähler aus Schmallenberg ihre Vertreter in der Stadt, im Kreis und im Land.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimat-Check hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten und Gemeinden gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Schmallenberg: Was wird gewählt?

Wer steht zur Wahl?

In der Stadt Schmallenberg treten CDU, SPD, FDP, Grüne, BFS und UWG an. Drei Bürgermeisterkandidaten wollen die Interessen der Schmallenberger vertreten: Burkhard König (CDU), Dietmar Weber (UWG) und Jörg Rostek (Grüne).

Auf Kreisebene kandidieren Landrat Dr. Karl Schneider (CDU), Reinhard Brüggemann (SPD) und Anna Baulmann (Grüne).

Das sind die Themen: Schlechte Noten für ÖPNV und die Verwaltung

Im Heimat-Check unserer Zeitung sind vor allem das Parken, die medizinische Versorgung und der öffentliche Personennahverkehr mit schlechten Noten versehen worden. Auch Kommunalpolitik und Stadtverwaltung wurden kritisch bewertet.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Schmallenberg bei der Wahl vorn liegt, entscheiden am 13. September die Bürgerinnen und Bürger. In insgesamt 19 Wahllokalen und vier Briefwahlbezirken kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Schmallenberg nachzulesen.