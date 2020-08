In Herdecke werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Herdecke – die wichtigsten Infos

Herdecke. Die Kommunalwahl in Herdecke findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Herdecke: Was wird gewählt?

Wer steht zur Wahl?

In der Stadt an den Ruhrseen treten CDU, SPD, FDP, Grüne, die Linke, Die Partei und die AfD auf Parteiebene an. Zwei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Herdecker vertreten wollen: Die amtierende Bürgermeisterin Dr. Katja Strauß-Köster und Jan-Christoph Schaberick.

Das sind die Themen: Freibad-Disskusion und bezahlbarer Wohnraum in Herdecke

In Herdecke gibt es gleich mehrere Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen. Da ist zum einen die nicht enden wollende Freibad-Diskussion. Soll noch dieses Jahr geöffnet werden? Wie umfassend wird die Sanierung ausfallen? Lohnt sie sich oder soll doch besser nach einem Investor gesucht werden? Muss das Konzept eventuell angepasst werden?

Doch nicht nur das Freibad steht im Fokus. Junge Familie beklagen, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Stadt gebe. Dabei liegt der Mietspiegel mit 7,59 Euro pro Quadratmeter noch unter dem landesweiten Durchschnitt von 7,96 Euro. Bundesweit beträgt er 8,98 Euro. Weitere Probleme, die die Bürger auch im Heimatcheck benannt haben, hängen mit dem Verkehr zusammen. Einerseits wird das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs bemängelt, andererseits fehlt es auch an Parkplätzen.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Herdecke bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 19 Wahllokalen und vier Briefwahlbezirken kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Herdecke nachzulesen.