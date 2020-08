Kommunalwahlen 2020 in Erndtebrück – die wichtigsten Infos

In Erndtebrück werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Erndtebrück. Die Kommunalwahl in Erndtebrück findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft auch in Erndtebrück ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Erndtebrück: Was wird gewählt?

In Erndtebrück werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

Die Edergemeinde tickt ein bisschen anders, politisch etwas traditioneller als die beiden Wittgensteiner Nachbarkommunen Bad Berleburg und Bad Laasphe. Hier gibt es ihn noch, den Lagerwahlkampf zwischen SPD und CDU. Der amtierende Bürgermeister Henning Gronau (SPD) muss sich mit einem Herausforderer aus der CDU, Steffen Haschke, auseinandersetzen. Damit nicht genug: Mit Michael Schnell bewirbt sich auch relativ kurzfristig ein parteiloser Kandidat um den Chefsessel im Rathaus.

Es stellt sich also auch die Frage, wie viele Prozente dieser unabhängige Handwerksmeister den beiden jungen Kontrahenten abnehmen wird und ob er damit zum Zünglein an der Waage wird – und vielleicht sogar eine Stichwahl provozieren kann.

Das sind die Themen: Nutzung der leerstehenden Schulen

In Erndtebrück gibt es mehrere Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen: Was geschieht mit der Grundschule in der Gemeinde? Soll sie am jetzigen Standort bleiben? Oder in die seit einigen Jahren leerstehende, ehemalige Hauptschule umziehen? Ein Knackpunkt dabei sind die aktuelle Standards zur Barrierefreiheit in Schulen.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Erndtebrück bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In den insgesamt 116 Wahllokalen und per kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf der Seite der Stadt Erndtebrück nachzulesen.