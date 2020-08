In Ennepetal werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wahlen Kommunalwahl 2020 in Ennepetal – die wichtigsten Infos

Ennepetal. Die Kommunalwahl in Ennepetal findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Ennepetal: Was wird gewählt?

In Ennepetal werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Außerdem wird über die Zusammensetzung des Integrationsrates abgestimmt.

Wer steht zur Wahl?

In Ennepetal treten für den Rat der Stadt die Parteien und Wählergemeinschaften SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FWE, FDP und Die Linke an. Drei Kandidaten bewerben sich um das Bürgermeisteramt. Amtsinhaberin Imke Heymann tritt als gemeinsame Kandidatin von CDU und SPD an und wird unterstützt von Bündnis 90/Die Grünen. Als parteilose und unabhängige Bewerber stellen sich Conny Born-Maijer und Sotirios Kostas zur Wahl.

Das sind die Themen: Innenstadtentwicklung, Haus-Ennepetal-Abriss und Schullandschaft

In Ennepetal gibt es eine Reihe von Themen, die den Bürgern unter den Nägeln brennen. Ständiger Diskussionspunkt ist seit Jahren die Innenstadtentwicklung. Nachdem die Fußgängerzone inzwischen wieder für den Verkehr geöffnet wurde, geht es um die Frage, wie Ennepetals Geschäftswelt belebt werden kann.

Eine zukunftsweisende Entscheidung für die künftige Gestaltung des Stadtkerns von Milspe ist, ob und wann das Haus Ennepetal abgerissen wird. Eigentlich war der Abriss bereits beschlossen und sollte 2022 erfolgen. Aus finanziellen Gründen wurde das Vorhaben auf 2024 verschoben. Bleibt es dabei? Wie soll ein neues Veranstaltungszentrum als Ersatz aussehen?

In Bewegung ist auch die Schullandschaft: Offen ist derzeit, ob und wo es eine Grundschule Milspe geben wird. Auch zu klären ist, wie die Kapazitätsprobleme der Sekundarschule gelöst werden können.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Ennepetal bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 20 Wahllokalen (für einen der 18 Wahlbezirke werden aufgrund der großen räumlichen Ausdehnung drei Wahllokale eingerichtet) und vier kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung.