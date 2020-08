Kommunalwahl 2020 in Balve – die wichtigsten Infos

In Balve werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Balve. Die Kommunalwahl in Balve findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren, und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Balve: Was wird gewählt?

In Balvewerden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Märkischen Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

In der Hönne-Stadt treten CDU, UWG und SPD auf Parteiebene an. Zwei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Balver Bürgerschaft vertreten wollen: der amtierende Bürgermeister Hubertus Mühling (CDU) und sein Herausforderer Lorenz Schnadt (UWG).

Das sind die Themen: Bauen, Bildung, Infrastruktur

In Balve gibt es gleich mehrere Probleme, bei denen sich Bürger schnellstmögliche Lösungen wünschen. Balve braucht Zuzug, um die Einwohnerzahl halten zu können. Zugleich gibt es bei den Einheimischen einen Trend zu kleineren Wohnungen. Beides treibt den Bedarf an Bauplätzen und Wohnraum. Wer junge Familien in die Stadt locken will, muss Infrastruktur bieten: Einzelhandel, Kindergärten, Schulen sowie gute Straßen und funktionierenden öffentlichen Nahverkehr, von medizinischer Versorgung mal abgesehen.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Balve bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die stimmberechtigten Bürger. In insgesamt 16 Wahllokalen und vier kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Balve nachzulesen.