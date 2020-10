Kohle und Stahl: Männer in NRW bekommen die höchste Rente

Düsseldorf. Eine positive Folge der Bergbau-Vergangenheit: Männer in NRW bekommen die bundesweit höchsten Renten. Thüringen liegt hinten.

Männer in Nordrhein-Westfalen beziehen bundesweit die höchsten Renten. Im Schnitt erhalten sie nach 35 Jahren Arbeit aktuell 1689 Euro brutto an Rente und damit gut 100 Euro mehr als der Bundesschnitt für Männer (1570 Euro). Das zeigt eine Übersicht der Deutschen Rentenversicherung, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Hohe Rente folgt auf gut bezahlte Industriejobs der Vergangenheit

Die Rentenfachleute führen die hohen Renten für Männer in NRW auf die zahlreichen gut bezahlten Industriejobs der Vergangenheit etwa im Bergbau zurück. Diese Stellen in Nordrhein-Westfalen wurden allerdings in den vergangenen Jahrzehnten stark abgebaut, seit Ende 2018 ist der Steinkohlenbergbau in Deutschland endgültig eingestellt.

Frauen liegen in Nordrhein-Westfalen mit durchschnittlich 1186 Euro nur knapp über dem Bundesdurchschnitt von 1173 Euro. In der Gesamtbetrachtung von Männern und Frauen belegt NRW mit 1522 Euro Durchschnittsrente bundesweit den zweiten Platz hinter dem Saarland (1545 Euro), das ebenfalls von früheren gut bezahlten Montanindustrie-Jobs profitiert.

Ostdeutschland liegt hinten – Lücke zwischen Frauen und Männern

Am Ende stehen die Rentner in Thüringen mit im Schnitt 1292 Euro, in Sachsen-Anhalt mit 1299, in Mecklenburg-Vorpommern mit 1306 und in Sachsen mit 1309 Euro.

In allen Ländern kommen Frauen im Schnitt auf weniger Rente, doch ist der Unterschied im Osten Deutschlands deutlich kleiner. Als wichtigsten Grund nennt die Rentenversicherung in ihrem neuen Rentenatlas 2020: „Frauen im Osten waren weniger teilzeitbeschäftigt.“ (dpa)