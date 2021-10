Zu Besuch im Labor: Das passiert mit euren Lolli-Tests

Im Labor SYNLAB in Leverkusen werden viele Lolli-Tests aus Grundschulen in NRW ausgewertet.

Auch Grundschulkinder machen seit einiger Zeit in der Schule einen Corona-Test. Aber wie werden die Lolli-Tests eigentlich ausgewertet?

Jeden Tag um die Mittagszeit kommen im Labor SYNLAB in Leverkusen jede Menge Lollis an – die Lolli-Tests aus vielen Grundschulen. Im Labor werden sie ausgewertet, damit spätestens am nächsten Morgen alle Lehrerinnen und Lehrer wissen, ob in ihrer Klasse ein Kind das Coronavirus hat.

Die Lollis kommen verpackt in großen Plastiktüten an. Darin sind viele kleine Plastikbeutel. Und in jedem Beutel ist ein Röhrchen mit den Teststäbchen einer Schulklasse. Die haben viele Fahrerinnen und Fahrer morgens mit dem Auto in den Schulen abgeholt.

Immer dieselbe Nummer

Mit einem speziellen Mixxer werden die Röhrchen geschüttelt. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

In jedes Röhrchen dürfen 25 Teststäbchen. Wenn in eine Klasse mehr als 25 Kinder gehen, bekommt sie zwei Röhrchen. Das Röhrchen mit den Stäbchen wird auch Pool genannt. Auf jedem ist ein Aufkleber mit einem Strichcode und einer Nummer. So weiß man genau, welcher Pool zu welcher Schulklasse gehört. Egal, welche Station der Pool im Labor durchläuft, die Nummer bleibt gleich. So können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher sein, dass nichts verwechselt wird.

Wenn das Röhrchen einer Klasse ausgepackt ist, geht es los! Um herauszufinden, ob in einem Pool Coronaviren sind, brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Labor eine Flüssigkeit, die sie testen können. Die Stäbchen in den Röhrchen sind aber trocken.

Die Lösung: Es kommt Flüssigkeit dazu. Dann wird das Röhrchen mit einem speziellen Mixer geschüttelt. Erst mit dem Deckel nach oben, dann mit dem Deckel nach unten – falls ein Kind sein Teststäbchen falsch herum hineingesteckt hat. Die Flüssigkeit spült alles ab, was an den Teststäbchen klebt. Waren Coronaviren dabei, schwimmen sie jetzt in der Flüssigkeit. Die kommt nun in ein kleineres Röhrchen. Damit das kleine Röhrchen dieselbe Nummer behält, wie das große, wird der Aufkleber kopiert.

Hilfe von vielen Automaten

Die kleinen Röhrchen kommen in große Automaten. Sie drehen die Deckel der Röhrchen ab, holen ein wenig Flüssigkeit heraus und tropfen sie in eine Form mit vielen Fächern. Die Flüssigkeit aus jedem Röhrchen bekommt ein eigenes Fach. Im Computer bekommt das Fach die Nummer, die vorher auf dem Röhrchen stand. So ist auch jetzt noch klar, welche Flüssigkeit zu welcher Schulklasse gehört.

Die Formen kommen dann in einen weiteren Raum mit Automaten. Die sorgen dafür, dass von der Flüssigkeit nur das übrig bleibt, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Labor für den Corona-Test brauchen.

Die Form in echt und am Computer. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

In jedes Fach der Form kommt nun noch eine Flüssigkeit: der „Mastermix“. Darin sind verschiedene Stoffe, mit deren Hilfe das Coronavirus kopiert werden kann. Dazu wird die Form mehrmals erhitzt und abgekühlt. Wenn in einem der Fächer Coronaviren sind, werden sie dabei kopiert. Es werden also immer mehr.

Das können die Maschinen im Labor messen und es ist am Computer zu sehen. Dort ist die Form mit den vielen Fächern abgebildet. Wenn in einem Fach Coronaviren sind, leuchtet dieses Fach am Computer pink auf. Jetzt können die Menschen im Labor nachsehen, zu welcher Schulklasse es gehört.

In der aktuellen Ausgabe unserer Kinderzeitung CHECKY! lest ihr noch mehr zu den Lolli-Tests. Zum Beispiel, warum man sie auch mit Geschmack herstellen könnte, das aber trotzdem nicht gemacht wird...

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten