Zu Besuch bei Checky im Gelsenkirchener Zoo

Das Maskottchen Checky gibt es jetzt in echt! Unsere Kinderzeitung hat die Patenschaft für einen Waschbären im Zoo übernommen.

Zuerst ist Checky noch ein bisschen schüchtern: Als unser Fotograf ein Foto machen möchte, versteckt sich der kleine Waschbär in einer Kiste. Aber als Tierpfleger Armin Taps und Kinderreporter Pascal den Eimer mit dem Futter holen, da traut Checky sich doch heraus. Schließlich will er auch etwas von den Eiern und Obst abkriegen!

Checky lebt zusammen mit elf anderen Waschbären in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Seinen Namen hat er – klar – vom Maskottchen unserer Kinderzeitung CHECKY!, die eine Patenschaft für den echten Zoo-Waschbären übernommen hat. Ab sofort können also alle Fans des Zeitungs-Checkys das echte Maskottchen in Gelsenkirchen besuchen.

Gut zu erkennen an den Ohren

Unser Kinderreporter Pascal war der Erste und durfte sogar mit ins Waschbärengehege! Er hat auch einen Tipp, wie Besucher den echten Checky erkennen können. Das ist gar nicht so leicht, denn Waschbären sehen sich mit ihrem graubraunen Fell alle ziemlich ähnlich. „Checky hat ziemlich runde und besonders flauschige Öhrchen“, sagt Pascal. Daran ist der kleine Waschbär tatsächlich ziemlich gut zu erkennen. Auch, wenn alle zwölf Tiere im Gehege wild durcheinander wuseln.

Und noch etwas ist typisch für den echten Checky: „Er ist gemütlich und ziemlich entspannt“, erzählt Tierpfleger Armin Taps. „Der drängelt sich nicht vor, wenn es Futter gibt, sondern wartet, bis er etwas bekommt.“ Manchmal macht er aber auch Quatsch. „Er sitzt besonders gerne versteckt oben in einem Baum“, erzählt der Tierpfleger. Manchmal muss man Checky also ein bisschen suchen.

Kinderreporter Pascal hat es da leichter. Schließlich kann er Checky mit Futter anlocken. Das Ei, das Pascal ihm hinhält, schnappt sich der Waschbär auch sofort. Dabei klettert er auch ein bisschen an Pascals Bein hoch. „Ein bisschen kratzig“, findet er. Trotzdem sind sich alle Anwesenden einig: Der echte Checky ist ein besonders niedlicher Waschbär und passt super zum Maskottchen der Kinderzeitung!