Wintersportler kämpfen auf Skiern wieder um Medaillen

Am Wochenede standen die ersten Skirennfahrer schon auf der Piste. Und auch für andere Sportler geht die Medaillenjagd bald wieder los.

Auf dem flachen Land in Deutschland ist es noch herbstlich-regnerisch. Auf über 3000 Metern Höhe liegt aber auch jetzt im Oktober schon Schnee. So hoch war der Start beim ersten Rennen der Skifahrer am Wochenende in Sölden im Land Österreich. Bei anderen Wintersportarten musst du noch warten, bis es losgeht.

Hier erfährst du, welche deutschen Athletinnen und Athleten du im Auge behalten solltest.

SKI ALPIN

Eine sehr erfolgreiche deutsche Skifahrerin hat vor Kurzem ihre Karriere beendet: Viktoria Rebensburg. Nun bekommen jüngere Sportlerinnen ihre Chance. Beim ersten Rennen am Samstag lief es für die deutschen Skirennfahrerinnen aber noch nicht so gut. „Das ärgert mich“, sagte zum Beispiel Lena Dürr. „Ich hatte natürlich gehofft, schöner in die Saison zu starten.“

Viele Fans aus Deutschland fiebern mit Thomas Dreßen mit. Vor zwei Jahren gewann er das berühmte Abfahrts-Rennen in Kitzbühel im Land Österreich. In der letzten Saison wurde er in der Abfahrt-Gesamtwertung Zweiter. Vielleicht geht diesmal sogar mehr?

BIATHLON

Diese Sportart ist eine Kombination aus Skilanglauf und Schießen. Denise Herrmann hat beim Langlauf angefangen und ist erst vor vier Jahren zum Biathlon gewechselt. Letzte Saison gewann sie mehrere Rennen. Auch Simon Schempp, Arnd Peiffer, Erik Lesser und Benedikt Doll wollen noch einmal Siege feiern. Sogar bei den Olympischen Spielen in 2018 in Pyeongchang waren sie zusammen schon erfolgreich und gewannen Bronze. Arnd Peiffer holte dort die Goldmedaille im Sprint.

SKISPRINGEN

Hier hoffen die Fans zum Beispiel auf Markus Eisenbichler. Seine bisher beste Saison war vor knapp zwei Jahren. Er wurde damals Weltmeister und Zweiter bei der Vierschanzentournee. Das ist einer der wichtigsten Wettbewerbe.

Für die Skispringerin Katharina Althaus steht in dieser Saison eine besondere Weltmeisterschaft an. Denn der Wettbewerb findet in Oberstdorf statt - dort ist sie geboren! Beim letzten Mal gewann sie zweimal Gold und einmal Silber.