Wenn Corona den Schulalltag auf den Kopf stellt

Fällt euch der Neubeginn in der Schule schwer? Das ist normal, sagen Schulpsychologen. Auf einem Onlineportal bieten sie Hilfe und Tipps an.

Kennt ihr das Sprichwort „Wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, mach’ Limonade draus“? Es soll dazu motivieren, aus jeder Situation das Beste zu machen. Das ist im Moment aber gar nicht so einfach. Denn durch Corona sind viele Menschen in einer Situation, die sie richtig stresst. Auch Schülerinnen und Schüler haben in den vergangenen Monaten viele Herausforderungen meistern müssen. Zu Hause lernen, kein Vereinssport, weniger Kontakt zu anderen, später dann mit Maske zum Unterricht zu gehen – das alles ist ungewöhnlich und kann verängstigen.

Tipps von Experten

Ein Expertenteam des Schulministeriums hat jetzt Infos für Schülerinnen und Schüler auf einer Internetseite zusammengefasst (schulpsychologie.nrw.de). Darin geht es um Ängste, aber auch um den Wiedereinstieg nach einer langen Zeit ohne Unterricht in der Schule. „Das Portal soll dazu dienen, Fragen, die in diesem Zusammenhang auftreten, zu beantworten, Tipps zu geben und auch auf Ansprechpartner hinzuweisen,“ sagt Thomas Gödde von der Landesstelle Schulpsychologie und Schulpsychologisches Krisenmanagement (LaSP). Das machen die Experten richtig gut und auch die Zitrone vom Anfang spielt dabei noch eine Rolle:

Fällt euch der Wiedereinstieg in den geregelten Unterricht schwer? Das ist völlig normal! Euer Gehirn hat sich in den vergangenen Monaten an den lockeren Tagesablauf zu Hause gewöhnt. Eine Gewohnheit zu ändern, löst Stress aus. Der macht sich dann durch Nervosität und Anspannung, oder schlimmer, sogar durch Bauchschmerzen bemerkbar. „Das Wichtigste ist“, schreiben die Experten, „sich klar zu machen, dass diese ganz natürlichen Stressreaktionen nur vorübergehend sind und automatisch wieder aufhören, wenn sich das Gehirn und damit auch wir selbst wieder ein bisschen an die erstmal neue Situation gewöhnt hat.“

Manche von euch spüren in der Corona-Zeit vielleicht eine andauerende Unruhe und machen sich große Sorgen. Um die Schulnoten, um die Gesundheit oder die Großeltern. Damit seid ihr nicht alleine. Vielen Jugendlichen und Erwachsenen macht das Coronavirus auch Angst.

Je mehr man aber über etwas nachdenkt, sagen die Fachleute, desto mehr Horrorvorstellungen können dabei im Kopf entstehen. Das erklären sie am Beispiel einer Zitrone: Stellt euch vor, ihr sollt in eine saftige, saure Zitrone beißen. Allein der Gedanke daran sorgt dafür, dass sich der Speichelfluss in eurem Mund erhöht. Euer Gehirn reagiert auf die reine Vorstellung genauso, wie auf die Zitrone selbst. „Wenn wir uns also gedanklich viel mit Dingen beschäftigen, die uns gefährlich erscheinen, reagieren auch unser Körper und unsere Gefühle so, als wäre die Gefahr schon da: Wir spüren Ängste, Unruhe, können nicht schlafen“, lautet die Erklärung der Experten.

Dagegen hilft es, sich abzulenken. Ruft einen Freund an, oder die Oma, lest einen Comic, lernt einen Zaubertrick oder räumt einfach mal unter dem Bett auf. Was euch gut tut, entscheidet ihr. Besonders wichtig ist es, mit anderen zu reden. Das können gute Freunde sein, Verwandte oder einfach jemand, dem ihr vertraut. Und ihr werden merken: Ihr seid mit euren Gefühlen nicht allein.

Hier gibt es Hilfe

Lehrer und Schulsozialarbeiter sind erste Ansprechpartner bei Problemen. In schwierigen Zeiten stehen euch auch Familienberatungsstellen und schulpsychologische Beratungsstellen gern zur Seite. Ihr findet sie auf den Internetseiten eurer Stadt oder eures Kreises.