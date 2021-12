Weil die Neugier unendlich ist!

Wie entsteht eigentlich ein Was ist Was-Buch? Das haben wir Manfred Baur gefragt. Er hat schon viele Bände geschrieben.

„Was ist Was“ feiert ein großes Jubiläum. Die Wissensbücher für Kinder gibt es seit 60 Jahren! Manfred Baur ist schon lange ein Fan. Als Schüler hat er sich von seinem Taschengeld Band 8, „Das Mikroskop“, gekauft. Inzwischen hat der Wissenschaftsjournalist und Dokumentarfilmer selbst schon viele „Was ist Was“-Bücher geschrieben. Auch der gerade erst erschienene Band 144 über den Planeten Mars ist von ihm.

Manfred Baur Foto: privat

Wenn der Autor sich mit einem neuen Thema beschäftigt, legt er mehrere Klemmbretter mit Papier und spitze Bleistifte bereit. Kurze Texte notiert er handschriftlich, längere am PC, erzählte er im Interview.

Wie beginnen Sie die Arbeit an einem Buch?

Das Allerwichtigste ist die Recherche, die ist sehr vielfältig: Ich schaue, was es Neues zum Thema gibt, informiere mich bei Forschungsinstituten, lese wissenschaftliche Dokumentationen und Uni-Lehrbücher. Dann überlege ich, was wichtig und notwendig für unsere Leser ist und auf was ich verzichten kann. So kreise ich meine Themen ein, auch so kniffelige Themen wie die Relativitätstheorie.

Welche Reaktion wünschen Sie sich von jungen Leserinnen und Lesern?

Der Mensch ist ja von Haus aus wissbegierig und neugierig. Sobald Kinder anfangen zu gucken und zu krabbeln, erforschen sie die Welt. Mein Wunsch ist, dass aus ihnen Erwachsene werden, die erkennen, dass die Naturwissenschaft das beste Mittel ist, um die Welt zu verstehen. Das gilt übrigens auch für Politiker. Es dürfte niemand Politiker werden, der nicht eine gewisse naturwissenschaftliche Grundbildung hat. Das sollte Pflicht sein, wenn sich jemand zur Wahl aufstellt.

Um die Neugier der Kinder wach zu halten und die Reihe ihren Lesegewohnheiten anzupassen, wurden die Bücher 2013 neugestaltet. Was hat sich geändert?

Die früheren Bücher hatten Fließtexte und blaue Bereiche, in denen Fragen stehen. Nun sollten auch jüngere Kinder mit ansprechend gestalteten Doppelseiten erreicht werden. Auf denen geht es zum Beispiel darum, wie Menschen zum Mars kommen, oder um Terraforming. Da wird der Frage nachgegangen, wie man den Mars zu einem erdähnlichen Planeten umgestalten könnte.

Was ist noch wichtig?

Kleinere Elemente wie Rekorde oder „Hast du schon gewusst?“ Und Quatsch. Quatsch ist ganz wichtig zwischendrin. Wenn er thematisch eingebunden ist, hilft er, Wissen zu verankern und Zusammenhänge zu begreifen. Ich habe zum Beispiel den Mars interviewt und ihn gefragt, was er von der Menschheit hält.

Und was hält der Mars von der Menschheit?

Er lädt die Menschen ein zu ihm zu kommen, aber sie sollen ihn bitte nicht mit Terraforming piesacken. Außerdem rät er ihnen, besser auf die Erde aufzupassen und sie pfleglicher zu behandeln.

