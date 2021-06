Lesen Was ein Buch besonders macht

Hier unterhalten sich zwei Profis: Stefanie Gerstenberger hat viele erfolgreiche Bücher geschrieben und Paula (11) gibt Buchtipps auf Instagram

Stefanie Gerstenberger hat sich als Kind eingebildet, dass ihre Spielsachen sprechen können. Damals hat sie ihre fantastischen Ideen lieber für sich behalten. Inzwischen lebt sie ihren Einfallsreichtum in spannenden Büchern für Kinder und Erwachsene aus. Gemeinsam mit ihrer Tochter Marta hat sie erfolgreiche Jugendbücher geschrieben. „Die Wunderfabrik“ ist ihre erste Kinderbuchreihe, die gleich viele Fans gefunden hat. Einer davon: Paula Baumgarten. Die Schülerin gehört zu den Vielleserinnen und -lesern, die auf Instagram neue Bücher vorstellen. Sie werden „Bookstagrammer“ genannt. Weil beide gerne lesen (und schreiben!) haben wir sie nach ihren Büchervorlieben und nach ihrem Lieblingsleseort gefragt:

Wo liest es sich am besten?

P.B.: Wenn ich im Haus bin, lese ich auf meinem Bett, aber bei schönem Wetter lese ich am liebsten auf unserem Trampolin. Ich finde das so gemütlich, da kann man sich so schön hinsetzen oder auch mal hinlegen.

S.G.: Ich lese auch gerne im Bett, ich kann abends ohne Buch gar nicht einschlafen. Sonst auch ganz normal auf dem Sofa. Wenn ich mir mein Leben aussuchen dürfte, würde ich sagen: Auf dem Sofa sitzen und Schokolade futtern und ein gutes Buch lesen.

Paula liest am liebsten auf dem Trampolin im Garten. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Und was macht ein Buch zu einem guten Buch?

S.G.: Gute Dialoge sind toll. Oder wenn jemand Seelenzustände und Gefühle in ganz neue, treffende Worte kleidet, und man dann denkt, ja, genau so fühlt es sich an.

P.B.: Ich finde es wichtig, dass der Anfang schon spannend ist, weil man dann die Motivation hat, weiterzulesen. Außerdem finde ich es immer toll, wenn zwischendurch was passiert, was ich jetzt nicht gedacht hätte. Also wenn man das Buch nicht durchschauen kann, sonst ist es ja auch langweilig.

S.G.: Durchschaubarkeit ist ein gutes Stichwort. Wenn ich auf Seite 3 schon weiß, wie es ausgeht, dann denke ich mir ’Überrascht mich doch bitte, gebt mir ein paar Wendepunkte‘. Auch damit kann man mich kriegen.

Wären Sie auch ‘Bookstagrammerin’ geworden, wenn es das in Ihrer Kindheit gegeben hätte?

S.G.: Ich habe früher schon sehr viel gelesen, aber ich hätte vielleicht Angst vor Kritik gehabt. Ich glaube, ihr seid da heute eher cooler drauf, oder?

P.B.: Ich hab ein kleines bisschen Angst, dass es schlechte Kritik gibt. Es würde mir aber auch nicht so viel ausmachen, negative Kommentare zu bekommen, denn im Endeffekt zählt ja, was ich denke.

Hast du schon mal darüber nachgedacht, selbst etwas zu schreiben, Paula?

P.B.: Das tue ich! Aber ich habe leider viel zu viele Ideen und dann lese ich ein Buch und habe wieder eine neue Idee…

Können Sie da helfen, Frau Gerstenberger?

S.G.:Es gibt einen guten Trick, das ist gar keine Zauberei. Es gibt eine richtige Checkliste, die Hauptfigur muss zum Beispiel ein richtiges Problem haben, aus dem sie am Ende etwas gelernt hat. Ganz wichtig ist auch der Punkt, an dem man glaubt, alles ist verloren und da kommt die Heldin oder der Held gar nicht mehr raus. Es sind so zehn Punkte, an denen man sich orientieren kann, um zu wissen: ‚Hab ich alles?’

P.B.: Hast du als Kind auch Geschichten geschrieben, Stefanie?

S.G: Ja, ganz schreckliche Dinge, „Petra – Geschichte eines jungen Mädchen“, ich habe auch Comics dazu gezeichnet, ich konnte aber nicht gut zeichnen. Meine Gesichter sahen aus wie Luftballons mit Borsten, hat meine meine Kunstlehrerin gesagt (lacht), vielleicht sollte ich das auch mal auf Instagram stellen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kindernachrichten