Was bei der Kommunalwahl im Wahllokal passiert

Am Sonntag gehen viele Menschen zur Wahl. Im Wahllokal bekommt man Stimmzettel, die man ankreuzt. Oder man wählt per Brief.

Am Sonntag, 13. September, gehen viele Menschen in unserem Bundesland Nordrhein-Westfalen zur Wahl. Zur Abstimmung gehen darf jeder, der 16 Jahre und älter ist. Von 8 bis 18 Uhr können die Bürgerinnen und Bürger in den Wahllokalen ihre Stimme abgeben. Aber wie läuft das eigentlich genau ab im Wahllokal? Das erklären wir euch im dritten Teil unserer Serie zur Kommunalwahl.

Alle Wählerinnen und Wähler haben eine Wahlbenachrichtigung per Post bekommen. Darauf steht ihr Wahllokal. Das kann zum Beispiel in einer Schule oder in einem Gemeindezentrum sein.

Besonderheiten wegen Corona

Wegen des Coronavirus muss in den Wahllokalen besonders auf den Abstand und die Hygiene geachtet werden. Es kann zum Beispiel sein, dass man nur in eine Richtung laufen darf. Und es gibt für jeden einen sauberen Stift. Man kann auch seinen eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Im Wahllokal bekommt man die Stimmzettel. Es sind mehrere. Man geht in eine Wahlkabine und kreuzt dort die Parteien und Personen an, die man wählen möchte. Niemand darf zugucken, weil die Wahl geheim ist. Anschließend steckt man die Stimmzettel in eine Wahlurne.

Vielleicht kommt eine Stichwahl

Wenn die Wahllokale um 18 Uhr geschlossen haben, werden die Stimmzettel gezählt. Bei der Wahl der (Ober-)Bürgermeister und Landräte ist der Kandidat gewählt, der mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommt. In den meisten Städten treten aber mehr als zwei Kandidaten an. Da kann es passieren, dass niemand mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen bekommt.

Dann treten die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen zwei Wochen später zur Stichwahl an. Für sie dauert der Wahlkampf dann noch zwei Wochen länger – bis zum 27. September.

Die Briefwahl ist beliebt

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit zu wählen: Das ist die Briefwahl. Dabei geht man nicht am Sonntag in ein Wahllokal, sondern wählt in den Tagen davor zu Hause. Alles, was man dafür braucht, bekommt man per Post zugeschickt. Man kann auch im Rathaus Briefwahl machen. Menschen entscheiden sich für die Briefwahl, wenn sie am 13.9. keine Zeit haben, ins Wahllokal zu gehen, zum Beispiel weil sie im Urlaub sind. Die Briefwahl ist in diesem Jahr beliebter als sonst.