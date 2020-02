Daniel Jung dreht Nachhilfe-Videos. Darin erklärt er Schritt für Schritt, wie man Mathe-Aufgaben löst. Viele Schüler sind ihm dafür dankbar.

Video-Nachhilfe: Mathe per Mausklick leicht gemacht

Gibt es ein Fach in der Schule, in dem du nicht so gut bist? Kindern, die zum Beispiel Probleme mit Mathe haben, will Daniel Jung helfen. Er dreht Nachhilfe-Videos und stellt sie ins Netz. Darin erklärt er Mathe-Themen Schritt für Schritt. Er erklärt zum Beispiel, was Brüche sind. Dafür malt er einen Kreis an eine Tafel. Diesen teilt er dann mit einem Querstrich in zwei Hälften. Und danach mit einem Längsstrich in vier Viertel. Er zeigt auch, wie man die entstandenen Bruchteile zusammen rechnen kann.

Probleme selber lösen

Auch zu anderen Mathe-Problemen hat Daniel Jung (Foto)eine Lösung. Die Videos richten sich an Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse.

Der Youtuber meint aber: „Die Tutorials können echten Unterricht nicht ersetzen“. Schüler und Studenten könnten sie aber als zusätzliches Angebot nutzen. Und das tun viele. Einige der Clips haben Tausende Klicks.

„Daniel Jungs Videos sind eine sinnvolle Ergänzung zum Unterricht“, findet Heinz-Peter Meidinger. „Sonst wären sie auch nicht so beliebt.“ Heinz-Peter Meidinger ist Lehrer und leitet einen wichtigen Verband für Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland. Fachleute finden auch gut, dass man sich die Videos ganz oft anschauen kann. Also eben so oft, bis man den Stoff verstanden hat. Heinz-Peter Meidinger kennt sogar einige Lehrer, die selbst Videos für ihre Schüler ins Netz stellen. Auch für andere Fächer.

Es gibt einen Nachteil

Der Lehrer sieht nur einen Nachteil in den Clips: Die Kinder und Jugendlichen müssen ihre Lücken selber kennen. Sonst helfen ihnen die Videos nicht weiter. „Ein richtiger Nachhilfelehrer kann seine Schüler natürlich besser einschätzen.“ Andere Fachleute meinen, dass die Videos zwar dabei helfen, Rechenaufgaben zu lösen. Etwas Wichtiges lernen Kinder und Jugendliche dabei aber nicht, nämlich: Probleme zu lösen, indem sie selber gründlich über etwas nachdenken. Die Experten finden die Videos aber trotzdem oft gut, um sich auf Tests vorzubereiten.

Viele Schüler und Schülerinnen sind Daniel Jung für seine Videos sehr dankbar. Unter dem Erklär-Video zur Bruchrechnung schreibt ein Nutzer „Ich schreibe morgen eine Mathearbeit und dieses Video hat mich gerettet.“