„Unsere Erde, unsere Zukunft“: Wie ist dein Fußabdruck?

Wir verbrauchen Rohstoffe und Energie. Oft entsteht auch Müll. Der ökologische Fußabdruck verrät, wie stark unsere Lebensweise die Erde belastet.

Wir Menschen hinterlassen ständig Spuren. Zum Beispiel Fußabdrücke im Sand, wenn wir am Strand spazieren gehen oder durch den Matsch stapfen. Wir hinterlassen aber noch einen ganz anderen Fußabdruck. Einen, den man auf den ersten Blick gar nicht richtig erkennt, aber ausrechnen kann. Es ist unser ökologischer Fußabdruck.

Damit sind die Auswirkungen auf die Umwelt gemeint, die jeder Mensch verursacht. Denn jeder von uns verbraucht Rohstoffe wie Erdöl, Holz, Pflanzen, Fleisch und Energie. Gleichzeitig produzieren wir eine Menge Müll und Abgase, die in die Luft gehen. Mit dem ökologischen Fußabdruck wird berechnet, wie groß die Fläche auf der Erde ist, die wir für unsere Art zu leben verbrauchen.

20.000 Liter Wasser für ein Kilo Rindfleisch

Der Begriff Ökologie bedeutet eigentlich: Wie hängen Lebewesen von ihrer Umwelt ab und wie beeinflusst sich alles gegenseitig. Um bestimmte Lebensmittel herstellen zu können, brauchen wir beispielsweise extrem viel Wasser. Das ist zum Beispiel bei Fleisch so. Für ein Kilogramm Rindfleisch braucht man etwa 20.000 Liter Wasser. Mit dieser Menge könnte man mehr als 100 Badewannen füllen!

In einigen Ländern der Welt haben die Menschen einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck. Das ist zum Beispiel in Angola in Afrika und in Pakistan und auch Indien in Asien so. Dort verbrauchen die Menschen weniger Rohstoffe und Energie.

In anderen Ländern ist der Fußabdruck dagegen riesig, zum Beispiel in Australien oder den Vereinigten Staaten von Amerika. Das gilt auch für uns in Deutschland! Für unser Leben brauchen wir viel Energie, viel Wasser, und gleichzeitig erzeugen wir eine Menge Müll, etwa mit Plastikverpackungen.

Man kann seinen ökologischen Fußabdruck aber auch verkleinern. Zum Beispiel indem man weniger Fleisch isst, weniger in den Urlaub fliegt, mehr mit der Bahn oder dem Rad fährt.

Im Auto oder mit dem Fahrrad

Wenn du wissen willst, ob dein eigener ökologischer Fußabdruck groß oder klein ist, dann musst du alle Bereiche deines Lebens betrachten. Fährst du oft mit deinen Eltern im Auto? Oder geht ihr auch mal zu Fuß oder fahrt Fahrrad? Wie viel Müll produziert ihr? Woher kommt der Strom aus euren Steckdosen und wie viel Energie verbraucht ihr eigentlich? Achtet ihr darauf, Obst je nach Jahreszeit und aus der Region zu kaufen? Du merkst bestimmt schon – das ist ganz schön kompliziert!

Forscher wollen noch einen Schritt weitergehen. Umweltschutz bedeutet nicht, dass man einfach weniger zerstört. Es soll auch schlauere Produkte geben. Das sind dann zum Beispiel Verpackungen, die gar nicht erst Müll produzieren oder die ohne giftige Stoffe auskommen.

Hier kannst du deinen Fußabdruck berechnen: www.fussabdruck.de/fussabdrucktest