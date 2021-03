„Unsere Erde, unsere Zukunft“: Nachhaltig Kleidung kaufen

Achtet auf das Material und die Herstellung! Kauft weniger und auch mal gebraucht! Lest unsere sieben Tipps, worauf ihr noch achten könnt!

„Fast Fashion“ bedeutet „schnelle Mode“. Weltweit wird viel zu viel Kleidung hergestellt, gekauft, nur kurz getragen und weggeworfen. Auch bei uns in Deutschland. Von den Problemen, die das mit sich bringt, haben wir in der letzten Folge unserer Serie „Unsere Erde, unsere Zukunft“ berichtet. Was kann man besser machen?

1. Weniger Kleidung kaufen

Jeder Deutsche kauft pro Jahr im Durchschnitt 50 bis 70 Kleidungsstücke. Braucht man das alles? Wenn Kinder wachsen, brauchen sie natürlich neue, größere Kleidung. Aber überprüft doch einmal euren Kleiderschrank: Wie viele Pullover braucht ihr im Winter, wie viele T-Shirts im Sommer? Wie viele Hosen reichen euch? Und wenn ihr ans ganze Jahr denkt: Was schätzt ihr, wie viele neue Teile ihr wirklich benötigt?

2. Kleidung reparieren

Wenn die Jeans ein Loch hat oder der Pullover einen Riss, muss man die Sachen nicht direkt wegwerfen. Man kann einen Flicken aufbügeln oder den Riss zunähen. Oder man gibt das Teil zu einer Schneiderei.

3. Bio-Baumwolle kaufen

Beim Anbau von Bio-Baumwolle dürfen keine Pflanzengifte eingesetzt werden. Diese Pestizide sind schlecht für die Böden und das Grundwasser. Und die Arbeiter werden davon krank. Mit Bio-Baumwolle entscheidet man sich also schon mal für ein besseres Material.

4. Auf Siegel achten

Leider kann auch Bio-Baumwolle mit giftigen Farben gefärbt sein. Für Kleidung gibt es verschiedene Siegel. Sie zeigen, dass vieles bei der Herstellung des Kleidungsstücks überprüft wurde. Es gibt zum Beispiel das „Made in Green“-Siegel. Oder das „GOTS“-Siegel. Oder das Siegel „Naturtextil IVN zertifiziert Best“. Wenn Kleidung dieses Siegel trägt, ist das gut.

5. Polyester vermeiden

Polyester ist eine Kunstfaser. Wenn Kleidung aus Polyester gewaschen wird, gelangt Mikroplastik ins Abwasser und in die Flüsse und Meere. Es gibt neue chemische Fasern, die umweltfreundlicher sind. Ein Material heißt Modal. Es wird aus dem Holz der Buche gewonnen. Ein anderes Material heißt Lyocell.

6. Eine Tauschparty machen

Das ist ein Trend vor allem bei junge Erwachsenen. Alle bringen Kleidung mit, die sie nicht (mehr) tragen. Dann suchen sich alle reihum Teile der anderen aus, die ihnen gefallen. Alles, was übrig bleibt, geht an einen Secondhand-Laden.

7. Secondhand kaufen

„Secondhand“ heißt „aus zweiter Hand“. Man muss nicht immer neu kaufen. Je länger man ein Kleidungsstück trägt, desto nachhaltiger wird es. Es gibt viele Läden, in denen man gebrauchte Kleidung kaufen kann. Oder man stöbert auf Flohmärkten nach Secondhand-Sachen. Tauschen und verkaufen kann man Kleidung auch online, etwa auf der Plattform „Vinted“, die bis vor Kurzem „Kleiderkreisel“ hieß.