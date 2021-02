„The Voice Kids“: Jetzt sind auch Bands dabei

„The Voice Kids“ startet mit neuen Stars auf den roten Stühlen. Kinderreporterin Paula hat mit ihnen gesprochen und Fragen gestellt.

Zuerst gab es eine technische Einführung für die Reporter in der Video-Pressekonferenz. Schließlich sollte alles gut funktionieren, wenn die Coaches dazugeschaltet werden. Kinderreporterin Paula Baumgarten (10) war auch dabei:

„Ich war am Anfang sehr aufgeregt! Ich hatte auch ein wenig Angst, weil da noch andere Reporter waren und weil es über Facebook gestreamt wurde. Die Coaches und die Moderatoren waren sehr nett und sympathisch. Mit der Zeit hat sich meine Nervosität gelegt. Es wurden während der Konferenz Ausschnitte von „The Voice Kids“ gezeigt. Dieses Jahr ist neu, dass auch Bands mitmachen dürfen.

Nicht ohne meine Band!

Ich durfte als Erste von den Journalisten meine Fragen stellen. Da war ich dann wieder sehr aufgeregt und nervös. Auf meine Frage, was ein Kandidat haben muss, damit sie sofort buzzern, hat Smudo gesagt, dass er es intuitiv toll finden muss. Dann bespricht er sich mit Michi und sie überlegen, ob derjenige ins Team passt. Eigentlich ist es ein ganz spontanes Gefühl.

Ich habe gefragt, ob sie sich früher auch getraut hätten, bei einer Casting-Show wie „The Voice Kids“ mitzumachen. Wincent Weiss hätte sich nicht getraut, er hätte viel zu viel Angst gehabt! Er hat sogar heute immer noch Angst, wenn er auf die Bühne geht! Michi und Smudo haben früher für Getränkegutscheine in Dorfdiskos gespielt, nur um gehört zu werden. Wenn es so eine Show gegeben hätte, hätten sie wahrscheinlich mitgemacht. Stefanie Kloß wäre nicht auf die Idee gekommen, ohne ihre Band irgendwo hinzugehen. Sie sagt, sie hätten damals bestimmt auch mitgemacht, wenn sie schon so gut wie die Bands in der Staffel gewesen wären.

Paula hat Wincent Weiss interviewt. Foto: privat

Wincent Weiss und Álvaro Soler sind zum ersten Mal dabei. Wincent Weiss sagt, dass er keine Angst hatte, etwas falsch zu machen, aber er war schon nervös und aufgeregt. Álvaro Soler hatte voll viel Angst! Er meinte aber, wenn man kein bisschen Angst hat, nimmt man es nicht ernst genug. Ich fand es toll, dass ich dabei sein durfte, und wurde durch die Pressekonferenz noch gespannter, was alles in der Staffel passieren wird.“

Die Show

Bei „The Voice Kids“ zählt am Anfang nur die Stimme. Wenn die Mädchen und Jungen auf die Bühne kommen und anfangen zu singen, haben die Coaches ihnen noch den Rücken zugekehrt. Erst wenn sie sich für ein Talent entscheiden, wird gebuzzert und der Stuhl, auf dem die Stars sitzen, dreht sich um.

In der ersten Show am Samstag (20.15 Uhr, Sat.1) ist auch Kiara (kleines Foto) aus Nettetal dabei. Die Zwölfjährige singt „Jar of Hearts“ von Christina Perri.